Első európai városként Győr rendezi a robotolimpiát jövőre

A jövő évi győri olimpián is feladatokat kell megoldaniuk Lego-robotjaikkal a résztvevőknek. Fotó: B. A.

Az Edutus Egyetem nagyon fontosnak tartja a fiatalok műszaki tudományok iránti érdeklődését, s szervezője a hazai robotépítési és programozási versenynek. A nemzetközi döntőn 2014 óta vesznek részt a magyar fiatalok: akkor a világ minden részéről még csak 11 csapat indult, idén Thaiföldön már több mint 130. Emiatt is hatalmas eredmény, hogy első európai városként jövőre Győrben rendezik a robotolimpia világdöntőjét. A tegnapi beharangozó rendezvényen az Olimpiai Sportparkban Szögi Zoltán, az Edutus Zrt. vezérigazgatója elmondta: a megmérettetésre szétszedett Lego-elemekkel kell érkezniük a versenyzőknek, majd átprogramozni a robotokat, végigvinni a pályán a küldetést teljesítve. A feladat idén például az ételpazarlás témaköréhez kapcsolódik, már 10 év alatti fiatalok is indulhatnak, a legidősebb korosztályban egyetemisták szerepelnek. A jövő évi döntőre 3500 résztvevővel számolnak, több mint 60 országból.A beharangozón dr. Csörgits Lajos győri aljegyző azt hangsúlyozta, hogy a város vonzó gazdasági környezetet teremtett, a gazdasági szereplőkkel és az egyetemmel való együttműködés is az innovációt segíti. Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi-egyetem rektorhelyettese az intézmény infrastrukturális megújulását és a képzési-kínálat bővítését emelte ki: utóbbi szerint míg két éve még csak két, hamarosan viszont már 24 angol nyelvű szakirányú lehetőség nyílik a campuson.„Az itteni olimpián a fejlesztés az ipari folyamatok leképezése. A munkaerőpiacon nem aggódni kell a robotok miatt, hanem felkészülni rá. Ezért is fontos, hogy minden iskolában legyen Lego-robot" – mondta Horváth Ádám, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. divízióvezetője. Hozzátette: a programozás a „mai kor szuperhősképessége". A robotolimpia világdöntőjére szponzorálási lehetőséget is kínálnak: gyémánt fokozatú támogatónak legalább 200 ezer, bronz fokozatúnak 50 ezer dolláros támogatót jegyeznek be.