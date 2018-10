Egyelőre hazamehetett az abdai késelés gyanúsítottja - fotók

Bűnügyi felügyelet alá- vagyis házi őrizetbe - helyezték szerdán a 77 éves abdai férfit, akit fia megölésével gyanúsítanak. A bácsi fogvatartottként érkezett, rendőri elővezetéssel, s végül hazamehetett, de mozgását elektronikus nyomkövető kíséri.A döntés végleges, ugyanakkor az emberölés miatt továbbra is 5-től 15 év szabadságvesztés lóg a feje fölött, ám a Győri Járásbíróság nem látta indokoltnak, hogy ezt rácsok mögött várja meg. Mivel büntetlen, tettét láthatóan szívből bánó idős ember, akinél sem a bűnismétlés, sem a szökés és elrejtőzés veszélyétől nem kell.tartani.Nem tudjuk, mi vezetett a tragikus késszúráshoz, a férfi védője szerint banális dolgon vesztek össze, rendszeresek voltak egyébként a veszekedések a két férfi között. Az ügyészi indítványból is úgy tudjuk, mint ketten erősen ittasak voltak vasárnap.késsel tett pontot egy veszekedés végére egy idős apa vasárnap este Abdán: fia hétfőn hajnalban belehalt sérüléseibe. Az eset megdöbbentette a falut, már csak azért is, mert az elkövető a település köztiszteletben álló lakója volt.