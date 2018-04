Egy idegen kutya egy skót terriert marcangolt halálra Győrujfalun, a nagyszülőket is megharapta

A nagyszülők sérüléseit a sürgősségin látták el. Fotó: Bertleff András

Az ügyben érintett két fajta: skót terrier és cane corso. A képek illusztrációk, nem a konkrét kutyákat mutatják.

Vérfoltok mindenhol..., sokkoló és borzalmas volt, ami történt – mondja a győri Petz-kórház sürgősségi osztályán Füzessy József és felesége. Valóban rémálom, ami velük történt pénteken reggel:„Két kisunokánkra – egyikük hét-, másikuk négyéves – vigyáztunk és szokás szerint elvittük a reggeli sétára a négyéves skót terrierünket, Szofit. Amikor hazaértünk, az utcáról a kertbe berontott a számunkra ismeretlen kutya. Szofira támadt, őt akarta. Mi próbáltuk kiszabadítani a kiskutyánkat, közben sérültük meg. A gyerekek szerencsére bent voltak a házban, elképzelni sem akarjuk, mi lett volna, ha ők is a kertben vannak... A kutya ugyanis teljes begőzölt, nem engedte el Szofit akkor sem, amikor már bottal ütöttük. Amikor végül sikerült kiszabadítani a súlyosan sérült, de még élő kiskutyánkat, utánunk akart jönni a támadó eb; be a házba is... Szerencsére az ajtó erős volt, visszatartotta, a kutya pedig egy idő múlva távozott az udvarról. Azonnal állatorvost hívtunk, vittük az állatkórházba Szofit, de az életét nem sikerült megmenteni..."A sérült házaspárt (mindkettőjük kezét harapta meg a kutya) a győri Petz-kórház sürgősségi osztályán látták el, a helyszínre a rendőröket is kihívták. Délután a nyomozóhatóság szóvivője megerősítette nekünk: valóban kint voltak a helyszínen a kollégái – az ő jelentésük alapján születik néhány napon belül döntés arról, indítanak-e nyomozást az ügyben.Ha nem, s ezt már mi tesszük hozzá, akkor az önkormányzat léphet. Kíván is, ez nagyon hamar kiderült, amikor felhívtuk Nagy Imre Attilát. Győrújfalu polgármestere kerek-perc kijelentette: „Egyetlen célom maradt, hogy ezt a kutyát elvigyék ebből a faluból."Ezek után nyilván sokakat érdekel, hogy milyen fajtájú kutyáról van szó, a válasz: cane corso olasz pásztorkutya. Természetesen megkerestük a kutya gazdáit is, akik nem kívántak nyilatkozni. A kutyát az eset után gyorsan megtalálták, így nem volt nehéz a gazdát sem beazonosítani. Úgy tudjuk egyébként, hogy ők albérlőként élnek az egyik győrújfalui házban, nem tulajdonosai az ingatlannak.