Écsen hajtanak, mint a meszes - traffipax, lassítósziget, elkerülő a megoldás?

Azon a szakaszon érdemes a rendőröknek ellenőrizni a sebességet, ahol sok a gyorshajtó. Fotó: Béres Márton

Ravazdon az önkormányzattól a település végét jelző tábláig egyenes az út. Ezt kihasználva az autósok, sőt, a kamionosok vérszemet kapnak, és olyan tempóban gyorsítanak, hogy a végén elérik akár a 90–100 kilométer per órás sebességet, jelezte nekünk levélben egy écsi édesanya. „Az autósok ezen a szakaszon egymást előzgetik, nem veszik figyelembe, hogy még lakott területen haladnak" – írja olvasónk. „Ráadásul ezen a szakaszon csak az önkormányzat oldalán van járda, tehát annak, aki a másik oldalon él, az életét kockáztatva kell átmenni a túloldalra. Ne várjuk meg, amíg baj történik" – zárja sorait olvasónk.„Az útszakasz kopórétegét 2014-ben cseréltük" – szólt a részletekről Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője. „Az út menti gyalogosjárdák, illetve zebrák biztosítása önkormányzati feladatkörbe tartozik." Dr. Bertalanné Józsa Judit, Écs jegyzője elmondta, hogy a település költségvetése nem teszi lehetővé, hogy mindkét oldalra járdát építsenek, viszont a meglévő felújítása régi terv, akár már májusban nekifoghatnak. Szintén segíthet, ha elkészül a Pannonhalma felé vezető kerékpárút. Dr. Bertalanné Józsa Judit hozzátette, hogy az út burkolatának felújítása óta egyes autósok még inkább úgy érzik, lakott területen belül is ráléphetnek a gázpedálra.A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától megkeresésünkre azt a választ kaptuk, hogy hozzájuk az ügyben bejelentés nem érkezett, most viszont megvizsgálják az olvasó által küldött levélben írtakat, és ha jogsértést tapasztalnak, intézkednek. Mondovics László, Écs polgármestere szerint a település belterületén eddig is sűrűn ellenőrizték a gyorshajtókat, úgy látszik, önmagában ez nem elég elrettentő. A polgármester azonban lát esélyt a helyzet megoldására: a legutóbbi testületi ülésen határoztak arról, hogy kamerarendszer kiépítésére pályáznak. Emellett keresik a kamerával felszerelt, fix telepítéses VÉDA-kapu felállításának lehetőségét. „Sajnos a 82-es út écsi szakasza olyan keskeny, hogy lassítósziget kiépítésére nem alkalmas" – mondta lapunknak a polgármester. „A végső megoldás a régóta tervezett elkerülő lesz, majd a távoli jövőben."