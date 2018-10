Bornapok, tökfesztivál, dumaszínház - szemezgessen a hétvégi programokból!

Győr és környéke

Győr



Rómer-filmklub

10. 07., vasárnap

Rómer-ház, 15 és 17 óra



Macskafogó. Magyar–kanadai–NSZK animációs film

A digitálisan felújított változat látható. Rövid időre visszatér a mozikba minden idők legjobb magyar rajzfilmjeinek egyike, az 1986-ban készült Macskafogó!

Jegyár: normál 1000 Ft. diák, nyugdíjas (csak a helyszínen): 800 Ft.



14. Díszmadár-kiállítás

10. 06., szombat, 9–18 óra

10. 07., vasárnap, 9–17 óra



Újvárosi Művelődési Ház

Idén 14. alkalommal rendezik meg a győri díszmadár-kiállítást és családi napokat.



Duo Eleganza

10. 07., vasárnap



Széchenyi István Egyetem Hangversenyterme (volt zsinagóga), 15 óra

Az Orosz–Magyar Egyesület meghívására ad koncertet Győrben a Duo Eleganza. Az orosz zongoraművész házaspár Jana Szubbotyina és Filipp Szubbotyin győri koncertprogramján J. Brahms-, M. Moszkovszkij-, A. Dvorák- és

G. Fauré-művek szerepelnek. A koncert ingyenes.



V. Lovas Nemzetőrök napja

10. 06., szombat

Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium lovaspályái, 10–12 óra

A látványos programokra a belépés ingyenes.



„Állati jó séta"

10. 06., szombat

Találkozó: Révai-gimnázium,16 óra



Az állatok világnapja alkalmából a Belvárosban található sok állatábrázolást keressük meg. Részvételi díj: 2500 Ft + kedvezményes belépő 550 Ft; nyugdíjas, diák: 2000 Ft + kedvezményes belépő 550 Ft. Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



„Győri História"

10. 07., vasárnap

Bécsi kapu tér, időjárásjelző oszlop, 10 óra



Győr történelmi korszakaiban szó szerint visszamegyünk a múltba, megfejtjük a római kor titkos üzeneteit, majd évszázadok izgalmas történeteiből válogatva térünk vissza a jelenbe. A program részvételi díja: 2500 Ft tárlatvezetéssel a kőtárban. Klubtag, nyugdíjas, diák: 2000 Ft tárlatvezetéssel a kőtárban. Bejelentkezés:idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



Séta, madármegfigyeléssel egybekötve

10. 06., szombat



Gyülekező: Győrszentiván, Kossuth Lajos Művelődési Ház előtt, 8–12 óra (esőnap: október 7.)

Séta az őszi erdőben, madármegfigyelés, fajismeret-bővítés, az MME bemutatása. További információ: +36-30/589-7962.



Múzeumok Őszi Fesztiválja

10. 05., péntek

Esterházy-palota, 16–20.30 óra:



Tanárok éjszakája. Megihlet a múzeum.

16 óra: Köszöntő.

16.20 óra: Bartusek András megyei múzeumi koordinátor „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" EFOP- 3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekttájékoztató.

16.40 óra: Szabadvári-Farkas Zsuzsanna interaktív tárlatvezetése az Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség című kiállításban.

17.40 óra: Szünet, frissítők.

18 óra: Lajkó Gáborné Mérai Judit módszertani előadása a Móra Ferenc-szakgimnázium diákjainak kiállításlátogatásáról.

18.30 óra: Tehetséggondozás a 20 éves Talentum Műhelyben – Havasréti Béláné előadása.

19.30 óra: Bognár Tibor művészetterápia-előadása. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.



Magyar Ispita, 16.30–18 óra

A nagy háború (1914–1918) emlékezete I. – Schima A. Bandi iparművész első világháborús fejedelmi ajándékai. A belépés díjtalan.



10. 06., szombat

Magyar Ispita, 14–18 óra

Színpompás őszi tűzzománcworkshop. A jelentkezés regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a tuzszelence.reg@gmail.com címen lehet. Részvételi díj: 1000 Ft/fő.



Esterházy-palota

16–22 óra: Kimeríthetetlen szépség – maratoni tárlatvezetések az Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség című kiállításban. Regisztráció október 3-ig a program megnevezésével, a résztvevő nevének és telefonos elérhetőségének megadásával: mof.romer.gyor@gmail.com. Részvételi díj: teljes árú jegy: 1600 Ft/fő, kedvezményes jegy: 800 Ft/fő.



10. 07., vasárnap

15–18 óra: Pattanj nyeregbe! Kerékpáros túra. 15 óra: Gyülekező a Szent Imre-plébánia előtt. 15.15 óra: Kerékpáros városnéző túra kezdete. 17.30 óra: Érkezés a Püspöki Udvarbíróházba, ahol frissítővel várjuk a túra résztvevőit.

Előzetes regisztráció szükséges október 3-ig a mof.romer.gyor@gmail.com e-mail-címre. A részvételhez saját kerékpár szükséges. A részvétel díjtalan.



Hangraforgó klub

10. 05., péntek

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtár klubhelyisége, 17 óra

Pódium-előadás: „...hol daloló lányok kévébe kötik a boldogságot..." Vendég: a Csalogató együttes.



Pannonhalma



Pannonhalmi bornapok

Főtér

A belépés ingyenes.



10. 05., péntek

19 óra: Bemelegítés az Esti Egyenleg zenekarral.

10. 06., szombat

15–19 óra: Fanyűvő játékpark.

16 óra: Ünnepélyes megnyitó.

16.15 óra: Tárkány Művek.

17.30 óra: Diósdi bajvívók.

18.15 óra: Glasso – Az éneklő poharak. 18.30 óra: Puca Partyzans.

20 óra: Anna and the Barbies – nagykoncert.

21.30 óra: A fesztivál bora – eredményhirdetés.

21.45 óra: Guca Partyzans – ismét a téren fújják a talpalávalót. 22.30 óra: Utcabál a 3+2 együttessel.



Dunaszentpál



IX. Tökfesztivál

10. 06., szombat

Kerekes tér

14 óra: Megnyitó.

15 óra: A Mosonszentmiklósi Fúvósok muzsikája.

16 óra: Kis Hétrét együttes.

17 óra: A bogyoszlói dalkör csokra. 17.45 óra: A Four Rivers Country Dance Line Club műsora.

18 óra: Az utcák bajnoksága eredményhirdetése. 19 óra: A tökfaragó verseny eredményhirdetése. 20 óra: Desperado. 21 óra: Zene- tánc-mulatság.

Egész délután: tökfaragás, népi játszóház, a Montázs Kézműhely foglalkozásai, kézműves tökös és töketlen ételek, Balaton-felvidéki borok, kézművesvásár.



Dunaszeg



Dunaszeg madárvilága

10. 05., péntek

Művelődési ház, 18 óra

A program előtt 17 órától kézmű-

ves-foglalkozás, bagolykészítés, előadás után gyülekező, erdei fülesbaglyok megfigyelése. Információ: Bodor Ádám: 20/210-2156.



Madármegfigyelés, madárgyűrűzés

10. 06., szombat

Morotvató, 8–15 óra

Találkozó: 7.45-től a morotvatavi tanösvény bejáratánál, a parkolóban. További információ: Győrig Előd: 20/745-6476. Sopron és környéke

Sopron



VI. Soproni esküvőkiállítás

10. 07., vasárnap



Liszt Ferenc Kulturális Központ, 10–18 óra

A szervezők idén is színvonalas kiállítókkal és sok meglepetéssel várják a jegyespárokat és minden érdeklődőt. A belépés díjtalan!



A Múzeumok Őszi Fesztiválja

10. 06., szombat



Várhely, soproni parkerdő, Bella-emlékmű, 10 óra

Játékos régészeti túra a kelták nyomában.

NKA25 városi felfedezőtúra: villamostúra.

A Soproni Múzeum és a Cédrus Könyvkereskedés közös helytörténeti játéka, folyamatosan a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt a könyvkereskedés nyitvatartási idejében. Helyszín, ahol a játék indul: Cédrus Könyvkereskedés.



Elefánt-koncert

10. 05., péntek



Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

A magyar alternatív zene egyik aktuális nagymenője, az Elefánt zenekar lép fel. Vendég: Analóg Balaton. Belépő: 1500/2000 Ft.



Rotaretro jótékonysági party

10. 06., szombat



Búgócsiga Akusztik Garden, 21 óra

A Rotaract Klub éves jótékonysági bulija. A 700 Ft-os belépőt, valamint a tombola bevételét Horváth Boglárka rehabilitációjára fordítják.



Fertőd



Misi Mókus kalandjai

10. 07., vasárnap



Kulturális Szolgáltató Központ, 15 óra

A Csemete Bábszínház előadása ,,könyves vasárnapra". Az előadásra a belépés díjtalan. Mosonmagyaróvár és környéke

Mosonmagyaróvár



Lajta-hídi séta

10. 07., vasárnap, 16 óra



A Nők a Városért Egyesület immár 8. alkalommal rendezi meg a hídsétát, mellyel a mellrák elleni országos programhoz csatlakoznak. A séta a Jókai utcából indul a FleschKároly Kulturális Központhoz a Károly utcán keresztül, érintve két Lajta-hidat.



Levél



„Színes őszi levelek" – Levéli Napok 2018

10. 05., péntek



17 óra: Csocsóbajnokság. 17 órától gyermek, ifjúsági korosztály; 20 órától felnőtt korosztály. Jelentkezés 2 fős csapatokkal. Helyszín: Hidegkő vendéglő terasza.



10. 06., szombat

9 óra: Megyei II. osztályú sakkcsapat-bajnokság, I–III. forduló.

Egész nap, a megyei másodosztály 2018–19-es évadnyitó versenye. Helyszín: kultúrház. Rábaköz

Csorna



Dumaszínház

10. 06., szombat



Városi Művelődési Központ, 18 óra

Antimotiváció – A Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló estje. Jegyár: 2900 Ft.



Bősárkány



Madármegfigyelés

10. 07., vasárnap



Nyirkai-Hany, 8.30–12 óra

Madármegfigyelés, madárgyűrűzés, madaras szójáték és madárfelismerő-vetélkedő. Találkozó: a helyszínen vagy Bősárkányban, a templom előtti parkolóban 8.30 órakor. További nformáció: +36-20/264-9620.