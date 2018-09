Bőnyi rendőrgyilkosság - A halálos, 33-as sérülés: a fegyverszakértő szerint biztosan Győrkös okozta - fotók

például azt, hogy a halálos lövedé többször megfordulhatott: egyszer az áldozat koponyájában is, s csak azt övetően okozta (még egyszer megfordulva) a rögzített sérüléseket a fa ajtón. Erről a szakértői jelentésében korábban nem írt, figyelmeztetté az ügyvédek, csak most halljá . Az őrnagy sapkáján lévő sérülésről is újat mondott a tárgyalóteremben a szakértő., amely Pálvölgyi Péter halálát okozta, s amely az őrnagy sapkáján is nyomot hagyott. Azt a bizonyos baseball sapkát egyébként a tárgyalásra is elhoztá . A sapkán okozott sérülés mérete és formája a szakértő szerint a perdöntő, bárhogy is változik a sapka anyagszerkezete a lövés után, a lyukat AK ütötte.Győrkös szerint a sapkán látható sérülést viszont csak egy 9 milliméteres lövedé okozhatta (ez a rendőrö é).A szakértőből azt szeretté volna kiszedni, hogy ez alapján tudja-e, melyik lyuk származik AK-ból és melyik Parabellumból. Nem tudta ezt a tárgyalóteremben egyértelműen megmondani (nyilván), de a védelem tovább ütötte a vasat: az AK kormoz, a Parabellum nem. Kormos volt a tárgyalóterembe általuk hozott sapkán az egyik lyuk is (s ő tudtá , azt AK okozta), Pálvölgyi Péteré viszont nem az.Sorakoztak a érdések, amelyek leginkább azt támadtá , hogy a fegyverszakértői vélemény alapos volt-e, minden szükséges eszközt és bizonyítást bevetettek-e."Mert a szondá mind az ajtó felé mutattak", mondta a szakértő. (Ezek Győrkös lövései) A sejtés az volt tehát, hogy Győrkös lövedékeit kell elsődlegesnek tekinteni. S azt is vizsgáltá a tragédia napján elkezdett helyszíneléskor.Az ügyész szót ért, s érdésével kimondatta a szakértővel: a ésőbb megismételt, pót helyszíni szemle nem cáfolta az elsődleges szakértői véleményt, hanem megerősítette azt.A tárgyalás további fejleményeiről a Kisalföld szombati számában olvashatnak.