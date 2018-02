Bilinccsel ütötte a fejét a brutális győri férfi, mikor megtudta, hogy börtönbe megy - mentő jött a bíróságra - fotók

Elrendelték az előzetes letartóztatását a férfinek, aki az ítélethirdetés közepén a megbilincselt kezével többször fejbe vágta magát. Mivel zárt tárgyaláson történt mindez, csak a teremből kiszűrődő hangok alapján lehetett tudni, hogy nem szokványos dolog történt a bíróságon. A folyosón gyorsan híre ment annak, hogy perceken belül rendőri erősítés és mentő érkezik a bíróságra.Ez meg is történt, a gyanúsítottat ellátták, a kezét hátra bilincselték és úgy vitték el a bíróságról. Az előzetes első körben 30 napra szól, de a határozat még nem jogerős, mert fellebbezett ellene.

Előzmények:

A küzdősportot űző férfi 2016 szeptemberében többször megerőszakolta és különös kegyetlenséggel bántalmazta az akkori barátnőjét is. Erről az ügyről itt írtunk.

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség előzetes letartóztatását indítványozta annak a győri férfinak, aki élettársát – nyilvános helyen is - rendszeresen bántalmazta.A megalapozott gyanú szerint a 27 éves, küzdősportot űző férfi 2018 januárjában egy üzletben látta meg élettársát, aki egy másik üzletbe menekült előle. Itt a gyanúsított – az alkalmazottak jelenlétében – ököllel megütötte a korábbi bántalmazások miatti félelmében az egyik sarokba húzódó hölgyet, majd a földre rántotta őt és végighúzta az üzlet folyosóján a kijárat felé. A bántalmazást egy jelenlévő, harmadik személy fékezte meg, akinek fellépésekor az elkövető még meg is rúgta a földön fekvő sértettet.2018 februárjában a gyanúsított egy győri buszjáraton bántalmazta a sértettet és annak 8 éves kislányát: marokra fogva kitépte a sértett haját a fejbőréből, majd az édesanyja védelmére kelő kislányt megütötte és el is lökte. Ezt követően a sértettet a hajánál fogva a busz padlójára rántotta, az ajtóhoz vonszolta és a kislány haját is megtépte.Mindezeket megelőzően 2017 őszén az elkövető elvette a sértett útlevelét és nem adta neki vissza, illetőleg novemberben hivatalos helyen is bántalmazta a hölgyet: őt elgáncsolta, a földön rángatta, haját tépte, megütötte.A más ügyben elrendelt lakhelyelhagyási tilalom alatt álló elkövetővel szemben az ügyészség több indok miatt is szükségesnek látja a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését. A gyanúsítottal szemben ezen eljáráson túlmenően számos büntetőeljárás van folyamatban: három bírói stádiumban, három vádelőkészítő szakban és kettő nyomozati szakaszban. Több eljárás tárgyát személy elleni erőszakos bűncselekmények képezik. Mindezekből, az eljárások egymást követő megindulásából a bűnismétlés veszélyére lehet következtetni. Emellett mind a sértetti, mind a gyanúsítotti magatartásból látható, hogy a hölgy megfélemlítésnek van kitéve, ami megnehezítheti a bizonyítást.A minősített testi sértés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő eljárásban az elkövetőnek hat bűncselekményről kell számot adnia.