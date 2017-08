Bemutatjuk a megye legnépszerűbb pincéreit - Tullner István a győri Kristályból

Az öt legnépszerűbb pincér



A megye öt legnépszerűbb pincérét gravírozott tálcával és pannonhalmi borral jutalmaztuk, részletek itt. Turi Lászlóról ide kattintva olvashatnak. A megye öt legnépszerűbb pincérét gravírozott tálcával és pannonhalmi borral jutalmaztuk,. Turi Lászlórólolvashatnak.

Olvasónk a következő mondatokkal nevezte Tullnert Istvánt. "Örökké mosolygós pincér, figyel az apró kívánságokra. Iskolai végzettsége szerint is pincér. Hűséges munkaerő, a győri Kristály étterem egyik régi, szeretett bútordarabja" - szólt az ajánlás. Olvasónk kiemelte: a Kristályban nem cserélődnek a pincérek, a törzsgárda másfél évtizede állandó.Mi mással kezdenénk a beszélgetést, mint a Kristály összetartó pincér közösségével. "Valóban remek csapatunk van. Olyan baráti társaság vagyunk, amely a munkahelyén jár össze. Ha érkeznek a vendégek, általában egymás mozdulataiból értjük, mi a dolgunk. Ebben szerepet játszik, hogy egyikünk sem tegnap kezdte a szakmát. Én 14 éve dolgozom a Kristályban, főként az itt töltött évek miatt ismernek a vendégek" - kezdte Tullner István."A Kristályból rajtam kívül Méhes Lászlót és Muzsai Attilát is jelölték a megye legnépszerűbb pincérének. Amióta kiderült az eredmény, megy a zrika, azzal ugratnak a többiek, ha már így alakult, kénytelen vagyok vállalni az étterem celebje címet. Ilyenek vagyunk, kis mókáért nem megyünk a szomszédba. Tudjuk, kik szeretik a vendégek közül, ha picit viccelődünk velünk. Amivel biztosan megtiszteljük a törzsvendégeinket, hogy a keresztnevükön köszöntjük ők. Jól esik, hogy a többségük ismeri a pincéreket és szintén a nevünkön szólít bennünket. A finom ételek és korrekt felszolgálás kéz a kézben jár. Hiába főz kiválóan a séf, ha pincérek csak kiviszik a fogásokat és nem figyelnek a vendégek igényeire" - hallottuk.Tullner István az inasévekkel együtt 35 éve van a pályán. "Édesanyám bátyja a vendéglátóiparban dolgozott. Sokat mesélt a szakma szépségeiről, gyerekként imádtam a történeteit. 1982-ben, alig 14 évesen nagy lehetőséget kaptam: a szabadhegyi Attila Étteremben jégkrémet árulhattam a nyári szünetben. Idővel komolyabb feladatokkal is megbíztak a pincérek, szódát vihettem a vendégeknek. Innentől tudatosan a pályára készültem, persze, minden kezdet nehéz. Az inas évek elején remegő kézzel nyúltam a tányérokhoz, tálcákhoz. A poharakat nem sikerült jól összefognom, törtek az üvegek, volt csörömpölés.Gyakornokként a mai Szent István úton működő Park Étterembe kerültem. Itt mind emberileg, mind szakmailag kiváló tanítómesterekre leltem. Anno a Csákány-család vitte a közkedvelt helyet, Zsuzsi néni szívét-lelkét beletette, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Sokat tanultam Turi Laci bácsitól is. Ő az édesapja Turi Lacinak a Zöldfából, akit szintén kitüntettek most a Vendégek. Elmondták, hogyan kell fogadni a vendéget, hogyan viselkedik kulturáltan a pincér. 1987-ig dolgoztam a Parkban. A korszakot jócskán megelőzte a belvárosi étterem több, napjainkban is népszerű megoldással. Évszaknak megfelelő szezonális étlapot készítettek, sőt, tematikus heteket tartottak. Emlékszem az olasz hétnek óriási sikere volt, hétfőtől vasárnapig itáliai fogásokat szolgáltunk fel. Még chianti bort is kóstolhattak a vendégek" - elevenítette fel a hősidőket Tullner István.A parkos korszaknak a katonaság vetett véget, Tullner István másfél évet töltött a határőrségnél. "Kaptam pincér feladatokat, igaz, szakácsnak is megpróbáltak kiképezni a seregben. Ez nem lett sikertörténet, itt döntöttem el, hogy maradnék a konyhán kívül. Jót tett a személyiségnek az angyalbőrben töltött idő" - mondta a győri pincér. Tullner István nem rejti véka alá: komoly gondok vannak a pincérek utánpótlásképzésében. "A gyakornokok többségét a szüleik az étterem kapujáig hozzák kocsival. Ha akad egy hajtósabb nap, másnap a szülő falaz a gyerekének, hogy ne kelljen jönni és otthon pihenhessen. Több gyakornokunk úgy jön dolgozni, hogy nem hoz magával fehér inget. Valaha kiváltság volt pincérként elhelyezkedni, ma ezt a fiatalok közül kevesen érzik át. A vendéglátás fontos húzóág, kár, hogy ezt a döntéshozók hajlamosak elfelejteni" - hallottuk."A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a bábolnai Tetra Csárdában kaptam lehetőséget. Az étterem a Bábolnai Állami Gazdasághoz tartozott, a Győr és Budapest között utazó autósok álltak főleg meg. Az első években Burger Róbert vezérigazgató napi szinten fordult meg a csárdában. Aki ismerte őt, tudja, hogy magas elvárásai voltak. Minőségi munkát várt mindenkitől. Érdekesség, hogy amit a mezőgazdasági kombinát termelt, abból év végén mi is kaptunk részesedést. Az akkori kollégákkal kukoricapénznek hívtuk ezt. A csárda helyén, az M1-es autópálya mellett benzinkutat és McDonald's-et építettek. Tisztában voltunk vele, hogy a bábolnai munkahelyünk megszűnik, készültünk a váltásra. Engem a Winkler-család az öttevényi Napsugár Étterembe hívott, ismertebb nevén a Fényesbe" - folytatta Tullner István."Öttevényen is óriási volt a forgalom. Arra a mai napig élénken emlékszem, hogy a harmadik munkanapom péntekre esett. 11 jugoszláv turistabusz állt meg aznap, szinte minden utas rántott húst kért. Mellettük rengeteg autós vendégünk volt. Az étteremben elfogytak a szabad helyek. Számos Németországba tartó vendégmunkás vállalta, hogy a kocsijukban ebédelnek. Egy szerb társaság a motorháztetőről ette a rántott húst" - hallottuk. Az öttevényi Fényes nagy korszakának az M1-es autópálya építése vetett végét. Amint Hegyeshalomig ért a sztráda, elmaradtak a turistabuszok.Tullner István öt évet dolgozott a mosonmagyaróvári Muskátli Csárdában - itt is átutazók adták a vendégek nagy részét -, majd visszatért a kisalföldi megyeszékhelyre. A Westy Hajóra hívta jó barátja, Magyar Szilárd üzletvezetőnek. "A 2000-es évek elején dübörgött a pizzasütés a hajón. Három évig bírtam az iramot. Mondtam Szilárdnak, hogy megfáradtam, váltani szeretnék. Megértette, barátsággal köszöntünk el egymástól" - mondta Tullner István.2003-ban kezdődtek a kristályos évek, amelyek a mai napig tartanak. "Huszár Krisztián tulajdonos, Muzsai Attila üzletvezető remekül összetartják a társaságot. A csapatszellem jól látszik az esküvőkön. A nagy nap előtt az ifjú párok nem hiszik el, hogy a násznépnek egyszerre tálaljuk a leveses és húsos tálakat. Az ételek azonos időben, ugyanolyan melegen kerülnek a tányérokra. Ez a Kristály védjegyévé vált" - zárta szavait Tullner István.