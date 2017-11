Az Aranyparton lapátot ragadott Borkai Zsolt és a képviselők - Több mint 800 fát ültetnek Győrben - videó, fotók

„Aki fát ültet, az valóban a jövőt építi" – jelentette ki Borkai Zsolt szerdán az Aranypart II-n. Győr polgármestere sajtótájékoztató keretében három alpolgármesterével és a 16 egyéni önkormányzati körzet képviselőjével közösen lapátot ragadott, majd a holtágnál, az út mellé jelképesen elültetett 16 amerikai kőrist.Hozzátette, hogy minden fakivágástól óvakodnak, de van helyzet – például a balesetveszély, az öregedés – amikor egy fa, bármekkora érték is, menthetetlen.A most kezdődő kampányban több mint nyolcszáz facsemetét és több mint ezer cserjét ültetnek el. Városrészenként: Nádorváros-Jancsifalu 80, Bácsa-Sárás 42, a belváros 35, Győrszentiván 70, Ménfőcsanak 91, Marcalváros I. és Marcalváros II. 36, Adyváros 55, Révfalu 18, Szabadhegy-Kismegyer 90, Újváros-Sziget-Pinnyéd 53, Gyárváros-Likócs 48, Gyirmót tíz csemetével lesz gazdagabb.

A sajtótájékoztatón Radnóti Ákos városfejlesztésért felelős alpolgármester beszámolt róla, hogy négy helyszínen is "kiserdők" születnek azzal, egy helyre nagy számban ültetnek fákat. Idén az aranyparti holtághoz száz, a bácsai, úgynevezett koronás körforgalomhoz ötven fa jut, míg jövőre Marcalváros I. kerül sorra, ahol a 821-es főút és a Mónus Illés utca találkozásához telepítenek, illetve Nádorvárosban a Szentlélek templom melletti terület erdősülhet. Az alpolgármester megemlítette, hogy a korábbi évekhez képest nagyobb, 18-20 cm törzskörméretű csemeték kerülnek a földbe. Tervezik egy faátültető gép bérlését, amellyel nagyobb, ám valamiért rossz helyen lévő fák is megmenthetők lesznek.A belvárosban és lakóutcákban kisebb lombterjedelmű, alacsonyabbra növő fajtákat, többségében gömbmeggyet, gömb- vagy oszlopos juhart, gömbakácot és gömbkőrist ültetnek. A parkok a terebélyesebbre növő, nem formára nevelt fáknak adnak otthont.Az eseményen megszólalt Nagykutasi Viktor, a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete elnöke is, aki elmondta, hogy üdvözlik és támogatják a város fásítási elképzeléseit.