Aszfaltot kapott a felmart útszakasz Győr és Győrújfalu között

Sok volt a megcsúszásos baleset, emiatt folyamatosan javítani kellett az út melletti korlátot – többek közt ezért mart fel a közút még áprilisban Győr és Győrújfalu között a vízműnél egy több száz méteres szakaszt. Győrújfalu azonban nem nyugodott bele ebbe a megoldásba, petíciót fogalmaztak meg, több ponton is a helyiek, környékbeliek aláírását várták.A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelős döntéshozóit kérték, hogy az 1401-es országos mellékút Győr és Győrújfalu közötti élet- és balesetveszélyes szakaszait (a Tó utca csomópontját és a vízmű előtti felmart szakaszát) mielőbb a megfelelő színvonalon korszerűsítsék." Közel kétezer aláírás gyűlt össze,s bár a polgármester a levelet még nem vitte el a két társaságnak, szerdán elindult a szakasz aszfaltozása.„Örülünk, hogy a médián keresztül is meghallották a hangunkat, s bízunk benne, hogy ez csak az első lépés" - mondta Nagy Imre Attila győrújfalui polgármester. A petícióban ugyanis azt is megfogalmazták, hogy a keleti elkerülőhöz csatlakozást a vámosszabadi csomóponttól legalább a Győrújfalu és Győrzámoly közötti csomópontig – késlekedés nélkül indítsák el.Szerda délután az egyik sáv már megkapta az új aszfaltréteget, emiatt csak az egyik sávban haladt a forgalom: csúcsidőben a győri Galántai útig ért a kocsisor vége. A munka folytatódik, holnap is torlódások várhatóak.