A szegénység az úr az egykori cselédlakásokban Győrságon

„Ha tanácsolhatom, menjen a Jókai utcán, ne a Vörösmartyn, mert azon soha nem ér oda, elakadna a sárban" – szól a postás eligazítása, amikor azt kérdezem tőle, hogyan is jutok el a majorhoz. Később megtudom, hogy a nevezett új út akár jelkép is lehet, a remélt szebb, dicső jövő jelképe. Győrság a megyeszékhelytől 25 percnyi autózásra fekszik, a település szélén pedig, az említett bekötőút végén található a major. Egykor, az átkos előtti átkosban, vagyis a II. világháború előtt a cselédeknek épült sorlakásokat takar. Százéves téglaházak, boltívek, a szemnek még ma is, a romlásban is szép formák. A hol nem volt Esterházy-uradalom emlékei.A februári tél maradványaként hó és latyak fogad. A házak falán tv-antennák egymás után, katonás rendben. A porták előtt macskák serege. A majorság azzal is nevet szerzett, hogy innét mindig érkezik segítséget kérő levél a Jóakarat hídja nevű kezdeményezésünkre. A mélyszegénység jelei mindenütt.„Nyugodtan vizeljen a budi mögé!" – biztat egy asszony, amikor megkérdem, hol találom a mosdót. Merthogy az errefelé nincs. A telep 10–12 lakásból áll, a sorházak szélén kettőben van fürdőszoba, a többinek nem jutott. Víz, szennyvízelvezetés nem létezik, egy vízcsap lelhető fel a közelben, annak költségeit az önkormányzat fizeti.

Bogdán Józsefné invitál be szerény, ám fával jól befűtött lakásába. Odabent egy szoba és egy kis előtér fogad, és a kályha miatt erős füstszag. Arra tippelek, hogy az egész otthon nincs tizenöt négyzetméter. Megtudom, hogy általában öten, most éppen heten laknak benne.„Legyünk csendben, mert a kicsik alszanak a szobában – figyelmeztet az asszony. – A lányom dolgozik, az ő három gyermeke szunyókál az ágyban. Telente a fiamék is nálam élnek." Bogdán Józsefné (segély, 47 ezer forint) közmunkásnak már nem megy el, azt mondja, ott sem kapna több pénzt. Neki már elege volt ezekből a dolgokból.Szabó Jánosné Erzsi és férje huszonhárom éve élnek egy hasonló lakásban. Győrszentivánról költöztek ide, nosztalgiával gondolnak vissza az ott eltöltött negyven évre. „Hogy jó-e a majorban? Szeretek itt élni. Mindent megszokik az ember... – mereng el az asszony. – Kerékpárral öt perc a bolt, igaz, dombnak fel nehéz tekerni. Az Audi-busz egészen a faluba bemegy. Mióta megcsinálták a hátsó utat, azóta legalább haza tudunk jutni. Mert előtte..."A házak előtt egy fiatalember autót szerel. Orsós Ádám kőműves, ám épp munkát keres, méghozzá, ha lehet, akkor olyat, ahol végre fizetnek is a munkavégzésért. A majorban élőknek nincsenek nagy vágyai. Legalább már van egy betonozott útjuk, amely elvezet innét, be a faluba.