A győri tanárnő Nyilasi Tibitől vett át hatalmas kristálykupát - fotók

A győri Barátság parkban kora reggel készült a felvétel: Szünstein Mónika épp két diákja focitudását csiszolta. Fotó: H. Baranyai Edina

A magyar labdarúgás mai napig népszerű játékosa, Nyilasi Tibor adta át a győri tanárnőnek a nagy kristályserleget.

A Győri Műszaki SZC Szabóky Adolf Szakiskola testnevelő-gyógypedagógus tanáráráról már többször hírt adtunk. Ő volt az, aki öt tanítványát Rómába kísérte tavaly ősszel. A győri diákok a Magyar Speciális Olimpia csapat férfi labdarúgó válogatottjában szerepeltek és életre szóló élménnyel távoztak az Örök városból:I. Ferenc pápával. A győri tanárnőnek is szerepe volt abban, hogy tanítványai padlóhokiban aranyérmeta téli Speciális Olimpián Ausztriában. Három éve öt diákjaa Los Angeles-i nyári Speciális Olimpiára."Az UEFA a 2000-es évek elején indította Grassroots-programját, hogy jelezze: a labdarúgás az amatőröké is. Ide tartozik a gyerekek, a felnőttek, a veteránok, a fogyatékkal élők, a nők játéka, a tervet az MLSZ is támogatja. Az értelmileg sérült, tanulásban akadályozott diákok révén kerültem a programba. Minden tavasszal és ősszel 2-2 tornát szervezek a gyerekeknek Győrben. Volt olyan kupánk, ahol 16 együttes lépett pályára. A csapatainkkal mi is járjuk az országot" - kezdte Szünstein Mónika.Milyen volt a találkozás Nyilasi Tiborral? "Tibivel korábban is volt szerencsém beszélni. Remek humorú, tájékozott ember, jók a meglátásai. Az értelmi sérültek rendezvényeihez korrekten áll: ha megígéri, hogy eljön, mindig állja a szavát. Ha nem tud erre időt szakítani, udvariasan válaszol. Nagyra tartja az értelmi sérült gyerekek foci szeretetét. Csakúgy mint Petrika Ibolya, egykori olimpikon atléta, a program koordinátora" - mondta a győri tanárnő.Szünstein Mónika a heti 27 tanóra mellett sűrűn viszi a diákjait hétvégi sportrendezvényekre. "A gyerekeim felnőttek, így könnyebben utazom. Az értelmi sérültek, a tanulásban akadályozott fiatalok szeretik az állandóságot az életükben. Az ügyesebbek mellett figyelmet fordítok a kevésbé tehetségesekre is. Különböző divíziókban ők is gyakran pályára léphetnek. A válogatott mezért erős a küzdelem. Mindig mondom: Rómába, Los Angeles-be a hazai versenyeken át rögös út vezet" - közölte a győri pedagógus.Szünstein Mónika három tanítványa a jövő márciusi nyári Speciális Olimpiára már kivívta a részvételt. Nagy Ramóna úszásban, Király Arnold és Merényi Norbert labdarúgásban képviseli majd a magyar színeket Abu-Dzabiban. "A sport tartást ad. Arnold például kőművesként dolgozik, hasznos tagja a társadalmunknak" - búcsúzott Szünstein Mónika.