A győri sürgősségi bajaira van hatásos pirula?

Az SBO személyzete

Dr. Tamás László János főigazgatató a kórházszövetség elnökségi tagja is.

Háziorvosok szerepe

Mi a sürgősségi?

A sürgősségin jelentkező 40.964 betegből 8061-et vesznek fel osztályra. Fotóillusztráció: H. Baranyai Edina.

49 százalék

Napi eloszlás

Napi átlagban 176 pácienst látnak el Győrben, sokuknak várni kell, ami főképp az időseknek nehéz.

Várakozási idő

Típushibák

„Sürgősségi szakellátás Győrben, a Petz-kórházban; nehézségek és eredmények" – ezt a címet adta dr. Tamás László János főigazgató az előadásának, amelyet a győri és Győr környéki háziorvosoknak mutatott be néhány héttel ezelőtt. Azért ültek egy asztalhoz, mert mindenki érezte, a helyzeten változtatni kell; legalább azon a szinten, amelyért ők felelnek. Beszéljünk akkor mi is a „nehézségekről" és az „eredményekről".Öt éve, 2013 áprilisában indult el a sürgősségi ellátás (SBO) a győri Petz-kórházban. Ez alatt az öt – pontosabban öt és fél – év alatt sokan lecserélődtek, köztük az osztályvezető főorvosok is. Júliusban még itt dolgozott, igaz, csak rövid ideig, az a dr. Burány Béla, aki a Honvédkórházban vette át a lemondását benyújtó dr. Zacher Gábor helyét. „A kiégés a fő magyarázat, amely ezen az osztályon jellemzőbb, mint bárhol máshol" – ez a válasz az állandó személycserére, s ezzel eljutottunk az egyik sarkalatos kérdéshez.A szakemberlétszámhoz. Győrben kilenc orvos dolgozik az SBO-n, nem mind szakorvos, köztük rezidensek is vannak. „Ha hiányozna most innen valaki, akkor nem lenne betegellátás. Mivel minden beteget ellátunk, ezért hiányozni nem hiányzik senki. Más kérdés, hogy ha fejlesztési kényszer vagy lehetőség lenne, akkor mondhatnám, hogy hiányzik öt-tíz ember, s ha fel akarok venni ennyit, akkor az órabéreket fel kell emelni öt-tízezer forintra" – mondja a győri főigazgató.Aki a benti viszonyokat ismeri, az pontosan tudja, hogy a mondat második fele igazán parázs, mert az előbb említett kiégést legfeljebb bérkompenzációval lehetne valamelyest lassítani. De könnyen belátható, hogy házon belül nem lesz titok, ha a sürgősségin dolgozó mondjuk kétszer annyit keres, mint a sebészeten, a traumatológián vagy a belgyógyászaton ugyanúgy ügyeletben lévő orvos, nővér, műtős. A „bérolló" ott van tehát az intézményvezetők kezében, de szélesre nagyon kevesen merik nyitni.De nem pusztán pénzkérdés a kimerültség és a fáradtság oka, teszi hozzá a győri kórház főigazgatója. S ennél a pontnál ült le a helyi háziorvosokkal, hogy egyeztessék a sürgősségi ellátás feladatát és lehetőségeit. Nyilván nem a triage-olás, vagyis a betegbesorolás definícióját vették át újra, hanem azt, hogy a háziorvos jót tesz-e a páciensével, ha számára is nyilvánvalóan nem sürgős esetű betegét beküldi az SBO-ra. Az esetszámokra és a statisztikára mindjárt kitérünk, de előtte lássuk a háziorvosok érveit erre, mert nem állíthatjuk, hogy nincs alapjuk.Van köztük, aki a betege érdekére hivatkozva mondja, hogy még mindig jobban jár a páciense, ha „csak" hat-hét órát kell várnia arra az ultrahangra, amely kimutatja a láb- vagy hasfájása okát. Ha szakrendelésre küldené ugyanezt a beteget, jó esetben két-három hónap múlva kapna beutalót, így viszont egy nap alatt megtudja, mi a baja.Ez az egyik érv, a másik az, hogy a háziorvosok nem rendelkeznek olyan diagnosztikai háttérrel, mint egy kórház. Van, aki nem akar kockáztatni, s ezért beküldi a betegét, hogy az SBO-n mondják ki teljes biztonsággal: a páciensnél nem állt elő olyan akut probléma, ami az egészségét/az életét veszélyeztetné. A felelősség innen már nem a háziorvosé.Mindkét motiváció érthető, csakhogy a sürgősségi ellátás nem ezekre az esetekre született – szól a kórházi oldal ellenérve.Öt évvel ezelőtt a SBO-t nyitó kórházvezetők bizonyosan azt remélték, hogy ezt a kérdést már nem kell megválaszolniuk. De meg kell: olyan hirtelen fellépő, egészségi állapotváltozásnál van szükség sürgős segítségre, amely esetében az azonnali egészségügyi ellátás elmaradása 1.: közvetlen életveszélyt, vagy 2.: beavatkozás nélkül ahhoz vezető állapotromlást, vagy 3.: súlyos vagy maradandó egészségkárosodást, vagy 4.: társadalmilag tűrhetetlennek minősített, tartós fájdalmat okoz.Ha ezeket most megpróbáljuk a sürgősségin használt „triage" kategóriákra lefordítani, akkor azt mondhatnánk, hogy az első négy kategóriába sorolt betegeknek van valóban helyük a sürgősségin. Lássuk azért a kategóriákat: (triage) 1-es: életmentés, 2-es: kritikus, 3-as: sürgős, 4-es: nem sürgős, 5-ös: halasztható. Ezeknél a kategóriáknál az idő, amíg egy szakembernek látnia kell a pácienst, így alakul: 1-es: azonnal, 2-es: azonnal/15 perc, 3-as: 15/30 perc, 4-es: 30/60 perc, 5-ös: 60/120 perc.Ez nem jelenti azt, hogy ennyi idő alatt el is hagyhatja az SBO-t az illető, de erre is mindjárt kitérünk.Azt írtuk az előbb, hogy az első négy triage-kategória az, amelynél az orvosszakma is elismeri: indokolt a sürgősségi ellátása a betegnek. A Petz-kórház idei statisztikája – 2018. januártól 2018. augusztus közepéig – így alakult: triage 1-es: nem érte el az 1 százalékot, 2-es: 2 százalék, 3-as: 17 százalék, 4-es: 32 százalék, 5-ös: 49 százalék.Ebből azt lehetne tehát kiolvasni, hogy a betegeknek a felét (49 százalékát) nem a sürgősségin kellene ellátni, ami azért ilyen formában nem igaz. Nyilván van, hogy az 5-ös triage-os beteg ellátása is indokolt az SBO-n, ezért közfelkiáltással szinte minden magyar kórházvezető elfogadja, hogy a betegforgalomnak a húsz-negyven százaléka az indokolatlan.Ez a szám akkor érdekes, ha a betegszámokat is látjuk: Győrben 2018. január 1-je ésaugusztus 19-e között 40.964 beteget láttak el az SBO-n, ez 233 napot jelent, így a napi átlag 176 páciens volt. Ha ez utóbbi szám 140, ne adj’ isten, 105 lenne (mínusz 20, 40 százalék – a szerk), nyilván kevesebb teher hárulna a sürgősségin dolgozókra, s ami legalább ennyire fontos: kevesebbet várnának a valóban sürgősségi ellátásra szoruló betegek.De ott a mondat elején a „ha", s az is, hogy ki és miért küldi a betegét a kórházi sürgősségire vagy miért megy be magától az illető az SBO-ra.Valóban érdekes, hogy a statisztika mit mutat ki a betegforgalomról: a legtöbb páciens hétfőn és vasárnap érkezik az SBO-ra, viszonylagos nyugalom szerdán és csütörtökön van. Óránként is látni a különbséget, a csúcs délelőtt kilenckor és tízkor, illetve délután ötkor-hatkor észlelhető. Mindegyikre lehet nyilván észszerű magyarázatot találni, de ennél fontosabb, hogy aki valóban erős fájdalmakkal, törött karral ott ül ilyenkor a sürgősségin, az hosszú várakozásra számíthat. De mennyire is?A győri kórház statisztikai kimutatásából mi a „trauma" számait néztük, ezek talán az átlagembereknek a legérthetőbbek. Értelemszerűen az első két triage-szinten 0–6 perc alatt már látja is az orvos a beteget, a 3-asnál 27 percet kell várni átlagban a kezdésig, a 4-esnél 54 percet, az 5-ösnél 75 percet. A távozásig az SBO-n átlagban eltöltött idő az igazán érdekes: az 1-esnél 86 perc múlva kerül az adott osztályra (sok esetben az intenzívre) a beteg, a 2-esnél és a 3-asnál 223 perc (3 és fél óra) múlva, a 4-esnél 180 perc (3 óra) a távozás ideje, 5-ösnél 145 perc (két és fél óra). Magyarán: az 5-ös triage-ba sorolt beteg, akinek a szakma meglátása szerint nem lenne különösebb keresnivalója az SBO-n, előbb „szabadul", mint az a beteg, akinek mondjuk a karja törött el, s az tényleg tud fájni. De miért?Van rá magyarázat: a 2-es, 3-as triage-ba sorolt betegekkel ez idő alatt általában történik valami: röntgen, labor, ha kell, infúzió bekötése, fájdalomcsillapítás, tehát náluk az idő úgy telik el, hogy foglalkoznak velük.Miért nem mondják?S itt jutunk el egy öt év alatt sokszor feltett kérdéshez: a betegeknek miért nem mondják meg, hogy hányas triage-ba sorolták őket? Nyilván azok a betegek kérik számon, hogy miért ültek két-három órát (van, aki ennél sokkal többet) is anélkül, hogy valaki hozzájuk szólt volna, akik nem tudják, hogy állapotuk alapján az 5-ösbe sorolták őket, így nem is volt kérdés, hogy ez vár rájuk. Átlagban két és fél óra múlva elhagyják aztán az osztályt egy recepttel vagy fájdalomcsillapító kenőccsel, de addig csak forr bennük a tehetetlen düh.Tamás László János erre a felvetésre, vagyis a tájékoztatás hiányára ismét azt mondja, amit már korábban is: „Igen, szükség lenne rá. De sem a rendszer, sem az ott dolgozók nem hibátlanok. Ezen változtatni kellene.Öt év alatt nyilvánvalóvá váltak azok a „típushibák", amelyeken lehetne, s még inkább kellene változtatni. Az elmaradt kommunikációról, az alapellátásban dolgozó (házi)orvosok kényszerpályájáról, illetve a szakrendelő-kapacitás hiányának az SBO-ra való terheléséről beszéltünk. De típushiba (bár ebben a kérdésben a szakma két táborra szakad), hogy későn kerül a beteg az „illetékes" szakorvoshoz: részben azért, mert későn hívják a sürgősségiről, részben pedig azért, mert a hívás ellenére későn jön le az orvos az adott osztályról. Hiba az is, hogy a szociális rendszernek éppúgy mentsvára az SBO, mint a magánellátóknak: az ott megműtött betegekkel – ha belázasodnak, illetve szövődmények lépnek fel náluk – már nem nagyon foglalkoznak. Ezek a páciensek is a sürgősségin kötnek ki. Nem az ő hibájuk, de rajtuk csattan az ostor.