A győri Audi a legvonzóbb autóipari gyártó vállalat

„Örülünk az újabb díjnak, megtisztelő az Audi Hungaria számára, hogy évek óta Magyarország egyik legvonzóbb vállalatának választják“ - mondta dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.„A szakmai kiteljesedés, a hatékonyság, valamint a kreativitás szoros összefüggésben áll. Vállalatunk számára ezért alapvető fontosságú olyan munkakörnyezet biztosítása, amelyben mindez optimálisan meg tud valósulni" - folytatta dr. Knáb Erzsébet. „Személyügyi stratégiánkban hangsúlyt fektetünk a munkaerőpiac elvárásaira, és így továbbra is a legvonzóbb munkaadó szeretnénk maradni. Egyedülállóan vonzó, a magyar autóiparban kiemelkedő színvonalú, versenyképes javadalmazási csomagot kínálunk munkatársainknak" - hangsúlyozta dr. Knáb Erzsébet. Az Audi Hungaria az összesítésben a Top 10 legvonzóbb magyarországi munkahely közé is bekerült.Jelenleg a vállalat több mint 12 900 munkatársat foglalkoztat, a tendencia növekvő. A régióban az Audi Hungaria 30 000 embernek ad munkát. A szakmai utánpótlás biztosítása a nagyvállalat toborzási programjainak központi építőeleme, melynek a duális képzés és az egyetemi kooperációk fontos részei. Az oktatási és tudományos együttműködések területén az Audi Hungaria a Széchenyi István Egyetemmel karöltve a duális felsőoktatásban évek óta kiválóan működő modellt valósít meg.A gyakornoki programban évente mintegy 1 000 hallgató végzi szakmai gyakorlatát a négykarikás vállalatnál. A duális szakképzésben 2001 óta mintegy 2 000 szakmunkástanuló szerzett bizonyítványt 15 szakmában.Az Audi Hungaria 25 éve biztos, innovatív munkahelyeket és hosszú távú szakmai perspektívát biztosít munkatársainak. A vállalat szakmai fejlődési utakat, személyre szabott képzéseket kínál Győrben, de a munkatársak a konszern világszerte működő gyártó telephelyein is kipróbálhatják magukat.