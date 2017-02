A fegyverszakértő szerint nem "baráti tűz" okozta Bőnyben a rendőr halálát

Nagy Andreát az MTI annak kapcsán kereste meg, hogy a sajtóban több helyen megjelent:nem a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű hungarista szervezet egyik alapítója, Győrkös István követte el, hanem "baráti tűzben" vesztette életét a hősi halált halt, posztumusz alezredessé előléptetett Pálvölgyi Péter.A szóvivő ismertette: a Központi Nyomozó Főügyészség győri regionális osztálya a 2016. november 18-án kirendelt Nemzeti Szakértői és Kutató Központnak a kirendelő határozatban több mint hetven kérdést tett fel, amelyeket az intézmény a különböző szakterületek szerint megosztott. A daktiloszkópus szakértő, az igazságügyi vegyészszakértő, valamint az igazságügyi fegyverszakértők már elkészítették szakvéleményüket. Az utóbbi állapította meg szakértői bizonyossággal, hogy a sértettet a gyanúsított gépkarabélyából származó lövés találta el.Nagy Andrea elmondta: annak érdekében, hogy más irányból is bizonyítsák azt, hogy a halálos sérülést a gyanúsított által használt gépkarabélyból kilőtt lövedék okozta, a Központi Nyomozó Főügyészség győri regionális osztálya egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértői vélemény beszerzéséről intézkedett.A genetikus és a fizikus-kémikus szakértői vélemény, valamint az egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértői vélemény elkészítése még folyamatban van - tette hozzá.Leszögezte: a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok szerint tehát "nem baráti tűz történt".Nagy Andrea arról is beszámolt, hogy a gyanúsított előzetes letartóztatását a Győri Járásbíróság április 27-ig hosszabbította meg. A nyomozás határideje 2017. április 26.Tavaly október 26-án reggel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai előre tervezett házkutatásra mentek ki egy férfi bőnyi házához, ahol a tulajdonos még a bejutásuk előtt gépkarabéllyal öt-hat lövést adott le, és megölt egy rendőrt. A rendőrök is használták szolgálati fegyverüket, eközben sérült meg az idős lövöldöző.