A cég kultúrájától is függ a munkatársak megtartása - tíz éves a HR-mesterképzés Győrben

Nemcsak a HR-vezetőn múlik, hogy mekkora mértékben kell megküzdenie a munkaerőhiánnyal egy adott cégnek. A teljes cégkultúra befolyásolja, hogy milyen kép alakul ki a munkaerőpiacon a vállalkozásról"

– mondja a tízéves fennállását ünneplő emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot megvalósító Dr. habil. Szretykó György egyetemi docens. Félezer jól felkészült HR-szakembert adott a régió gazdaságának az elmúlt tíz évben a Széchenyi István Egyetem.

Az álláskeresők döntését az is befolyásolja, hogy milyen az adott cég szervezeti kultúrája, híre a régióban, és mennyire tudta vonzóvá tenni magát. Milyen ösztönzési rendszert, javadalmazás-menedzsmentet alkalmaz. Menyire tervezhető a munkatársak életpályája, előre jutási lehetősége, és milyen stabil lábakon áll a vállalat. Ugyanilyen fontos az is, hogy milyen hatékonysággal él a motivációs, elégedettség mérési vizsgálatokkal, és mennyire veszi komolyan a menedzsment, hogy visszacsatolást adjon ezekről a munkavállalóknak. Mert ha a vezetés elszabotálja ezt, akkor a beosztottak is ugyanolyan lazán fognak hozzáállni a legközelebbi kérdőívhez"

Dr. Szretykó György országosan elismert emberi erőforrás tanácsadó mesterképzést épített ki a győri egyetemen.

– figyelmezteti a munkaadókat Dr. Szretykó György, a győri egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docense.Szerinte a munkatársak folyamatos tájékoztatása, bevonása a döntéselőkészítési és -hozatali folyamatba kiemelkedő fontosságú egy-egy cégnél.

Ahol feudális viszonyok uralkodnak, ott a kvalifikált szakemberek, mérnökök úgy érzik, hogy rájuk nincsen szükség. És ha a vezetőik nem tartanak igényt a javaslataikra, ötleteikre, gondolkodni fognak a munkahelyváltáson. Ha pedig az új helyen is ugyanazt tapasztalják, akkor már a külföldi munkavállalást is fontolóra veszik. Tessék csak körülnézni, és mélyen magába nézni mindenkinek, akit érint"

– mondja a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás Fejlesztési Tanszék oktatója.

Vagyis nemcsak pénzkérdés, hogy egy cég meg tudja-e tartani az embereit. Legalább ennyire szól ez a történet a vezetési stílustól, arról, hogy mennyire tekintjük partnernek a munkatársainkat. A skandináv államokban mindennapos, jól bevált gyakorlat ez a hozzáállás, ezért a versenyképességi mutatókban is előkelő helyen állnak. Érdemes tanulni tőlük. A gazdasági szereplőknek tudomásul kell venniük, hogy feudális viszonyokkal nem lehet megvalósítani a modernizációt. Ilyen értelemben a vezetőkiválasztás már önmagában kihat a cég versenyképességére"

– mutat rá az összefüggésekre Szretykó György.Az Apáczai-kar emberi erőforrás tanácsadó mesterképzése komoly presztízst vívott ki magának az elmúlt tíz évben a HR-szakmában. A képzés során arra helyezik a hangsúlyt, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfeleljenek. A hallgatók kommunikációs, konfliktuskezelő és problémamegoldó készségeit úgy fejlesztik, hogy HR-esként a leendő munkatársak és a vezetők is elfogadják majd őket. Képesek legyenek használni az emberi erőforrás menedzsment legmodernebb módszereit, a toborzásban elterjedő innovációs eszköztárat. Tudjanak alkalmazkodni az új generációk megváltozott álláskeresési szokásaihoz, és a megfelelő csatornákon a leghatékonyabban kommunikáljanak. Éljenek például a játékosítás, a gamifikáció eszközeivel.

Eközben a digitális forradalomra és a robotizáció nagyon közeli térhódítására nemcsak a HR-szakmát, hanem az egész társadalmat fel kell készíteni"

– hívja fel a figyelmet Szretykó György, aki győri munkatársai mellett a pécsi egyetem oktatóitól, Krisztián Bélától, Nemeskéri Zsolttól, Poór Józseftől is folyamatos támogatást kapott az elmúlt években.A hosszútávú terveik között saját, interdiszciplináris doktori iskola alapítása, angol nyelvű és szakirányú továbbképzési szakok indítása, pályakövető adatbázis kiépítése, és a partner vállalatokkal való együttműködés formalizálása szerepel. A gazdasági szférával már eddig is nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, a cégeknél működő gyakornoki rendszer megalapozza a nappali tagozatos hallgatók elhelyezkedését. A végzettek kilencven százaléka a HR-területen, tíz százaléka a munkaügyi, tanácsadási területen talál munkát. Mégpedig nagyon gyorsan. Hogyne lennének profik a jól képzett a HR-esek az állásinterjúk kezelésében.