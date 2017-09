9 milliárd, 1120 férőhely - Kollégiumavató és évnyitó Győrben a Széchenyi egyetemen - fotók

A Széchenyi István Egyetem 2017/2018-as tanévének ünnepi megnyitóján 3412 elsőéves hallgató tett esküt. A nyári és a pótfelvételi eljárás során az elmúlt évinél két százalékkal, hatvan fővel többen kerültek be a széchenyis képzésekre, míg országosan a tavalyihoz képest mintegy három százalékkal kevesebben nyertek felvételt.Az 1120 személyes épület építését a kormány hatmilliárd, a győri önkormányzat hárommilliárd forinttal támogatta - mondta az oktatási államtitkár a közmédiának nyilatkozva az átadás után.Palkovics László kiemelte: a tavaly elfogadott, mintegy kétszázmilliárd forintos kollégiumstratégia első beruházása volt a győri diákotthon, amely a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon az olimpiai falu részét képezte. Az építést azonban nemcsak a sportesemény, hanem a növekvő hallgatói létszám is indokolta - mondta.Hozzátette: a stratégiát átdolgozzák, mert Budapest nem rendez olimpiát, de ez nem érinti a keretösszeget, mert a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által kezdeményezett Jövőkép programnak is eleme.A győri kampuszon létrehozott tízszintes, húszezer négyzetméteres kollégiumot tavaly április elején kezdték építeni. Az épületben 550 szoba van, több közösségi teret és egyetemi lelkészséget is kialakítottak.Palkovics László az egyetem központi tanévnyitó ünnepségén azt hangoztatta: a kormány kutatási és ipari innovációs politikájának elsődleges célja, hogy a magasan hozzáadott értékű tevékenységek arányát növelje. Ezt a célt szolgálják a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok a jövőben, ezek közül az első ilyen központ alapkövét Győrben tették le.Hozzátette: kutatás-fejlesztés és innováció terén az Európai Unióban a 12. helyen áll Magyarország. A cél, hogy az évtized végére a kutatás-fejlesztésre szánt ráfordítás a bruttó hazai termék 1,8 százalékára növekedjen. Palkovics László beszélt arról is, hogy a háromszáz éves hagyományokra visszatekintő felsőoktatási intézmény fontos erőforrása a hazai gazdaságnak és társadalomnak, mert részt vállal az üzleti szféra, a gazdasági és a helyi önkormányzati életben is. Kara Ákos , a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a kormány jelenleg egy átfogó fejlesztési programot hajt végre, amelynek keretében számos felsőoktatási intézményben vannak beruházások. Borkai Zsolt , Győr Fidesz-KDNP-s polgármestere kiemelte: az egész ország számára hasznos fejlesztési irányokat tűzött ki maga elé a város, ilyen az egyetem erősítése is, amelyhez a kollégiumi férőhelyek bővítése is hozzájárul. Az új épület hosszú távú befektetés a jövőbe, ami a szakképzett munkaerő nevelését is segíti.Földesi Péter rektor azt hangoztatta: jövőbe tekintő példát szeretnének mutatni, amely az ipar és a felsőoktatás közötti kétirányú tudástranszferen alapul. Olyan tantervi struktúrát szeretnének kialakítani, ahol a hallgatók sikerrel készülhetnek fel arra a technológiai jövőre, amelynek most még csak a szeleteit ismerjük.A Széchenyi István Egyetemnek öt kollégiuma van, amelyek összesen 2864 személyesek. Ezek közül a legnagyobb a most átadott új kollégium.- A Széchenyi István Egyetem Multifunkciós Épülete és a megújult Hegedűs Gyula Kollégium ünnepélyes átadása szeptember 4-én, hétfőn délelőtt 11.00 lesz a K0 szárny földszinti Konferenciatermében.Köszöntő beszédet mond dr. Földesi Péter rektor, Németh Gergő, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, Kara Ákos, győri országgyűlési képviselő. infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő, a Parlament Oktatási Bizottságának tagja.2016. április elején kezdődött meg a Széchenyi István Egyetem új kollégiumának is helyet adó Multifunkcionális épület építése az egyetem központi kampuszán.A 9 milliárdos beruházást a Magyar Állam 6 milliárd forinttal, a győri önkormányzat 3 milliárd forinttal finanszírozta. A kampuszon egy teljesen új, tízszintes, húszezer négyzetméteres kollégium épült. Ez 550 új kollégiumi szobát, 1100 új kollégiumi férőhelyet jelent. Emellett megújult a meglévő Hegedűs Gyula Kollégium is, és száz parkolóhellyel bővült az egyetemi parkolólemez.Borkai Zsolt győri polgármester és Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár közösen, hatékonyan érvelt, eredményesen tárgyalt az új kollégium építésének szükségességéről. Borkai Zsolt polgármester a beruházás bejelentésekor úgy fogalmazott: -Nagy dolognak tartom, hogy a Magyar Állam újabb hatmilliárd forintos támogatásban részesíti városunkat. Ez azt is jelzi számunkra, hogy Győr jó, az egész ország számára hasznos fejlesztési irányokat tűzött ki maga elé. Az egyetemünk erősítése is ilyen cél, amelyhez a kollégiumi férőhelyek bővítése is hozzájárul. A város azért támogatja 3 milliárd forinttal a fejlesztést, mert ez nem csak felsőoktatásunk, de egész Győr érdekét szolgálja. Egy hosszú távú befektetés a jövőbe, amely a szakképzett munkaerő neveléséhez is hozzájárul.Az egyetemi kollégium-együttes a közelmúltban Győrött rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál idején a versenyzők színvonalas elszállásolását szolgálta.Az új épület bővíti az egyetem kollégiumi kapacitását, s az első két szinten oktatási, tehetséggondozási és kutatási funkcióknak is teret ad. Kapcsolódó létesítményként a beruházáshoz tartozik a kampusz északi parkolóházának bővítése és egy sportpark kialakítása is.A kivitelező a West-Hungária Bau Kft. és a Strabag Zrt. konzorciuma volt. A soktétű fejlesztési program részeként az Egyetemen a közelmúltban kezdődött el a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) építése.