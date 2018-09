Szijjártó Péter: nincsen megállás

Jövőre, a magyar gazdaságtörténetben először, az autóipar termelési értéke meg fogja haladni a 10 ezer milliárd forintot - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban annak kapcsán, hogy a kormány stratégiai megállapodást köt a turbófeltöltőket gyártó, amerikai BorgWarner vállalattal, amely a világ legnagyobbjai közé tartozik az ágazatban.Az aláírás előtt az MTI-nek nyilatkozva Szijjártó Péter elmondta: a megállapodás tovább növeli az amerikai vállalati jelenlétet Magyarországon, másrészt tovább erősíti az autóipar beszállítói hátterét, amellyel az autóipar biztosítani tudja, hogy a gazdasági növekedés a 4 százalék fölötti sávban maradjon.A magyar autóiparba érkező beruházások újabb lendületet vettek, "nincsen megállás" - fogalmazott a miniszter.Az ágazat termelési értéke már tavaly is rekordmértékű volt, meghaladta a 8000 milliárd forintot. Idén túllépi a 9000 milliárdot, jövőre pedig magasabb lesz 10 000 milliárdnál is - jelezte.Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy 168 ezren dolgoznak az autóiparban, és az ágazat versenyképességét világosan mutatja, hogy a Magyarországon előállított autóipari termékek 91 százalékát nemzetközi piacokon értékesítik. Az ipari termelés 29 százaléka ma már az autóiparból jön - tette hozzá.Mint mondta, az autóipar lendülete, a beruházások szünet nélküli Magyarországra érkezése biztosítja azt, hogy nemcsak összességében Európában, de még az európai gazdasági növekedés felhajtóerejének számító Közép-Európában is valószínűleg a legmagasabb növekedési ütemet tudjuk felmutatni a következő években.Mostantól az Oroszlányban működő BorgWarner-gyár a beruházásoknak köszönhetően immár a második legnagyobb gyára az amerikai vállalatnak világszerte; 1700 embernek ad munkát Magyarországon, és a legnagyobb autóipari vállalatok elsőkörös beszállítója.A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy a cégnek az oktatási intézményekkel folytatott együttműködése és a magyar beszállítók nagymértékű használata is indokolta, hogy a kormány stratégiai partnerségi megállapodást kössön a vállalattal.