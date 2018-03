Szijjártó Péter: biztosított a szentgotthárdi autógyár jövője

A tárcavezető közölte, hogy 2020-tól Szentgotthárdon a Peugeot számára több motorváltozatot is fognak gyártani abból a típusból, amelyet már háromszor választottak meg az év motorjának. A gyár addig a mostani tevékenységét folytatja - tette hozzá.



Szijjártó Péter felidézte, hogy a francia PSA konszern tavaly megvásárolta az Opelt a General Motorstól. A kormány ezt követően azonnal kapcsolatba lépett az új anyacéggel, hogy tárgyaljon a szentgotthárdi üzem jövőjéről, hiszen egy nemzetközi nagyvállalat felvásárlása sokszor jelentős átalakításokkal és a működés átalakításával is járhat - tette hozzá. A miniszter szerint az új tulajdonos tervei arra utalnak, hogy Európa második legnagyobb autógyártója rendkívül fontosnak tekinti fejlett technológiával dolgozó magyarországi üzemet.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, az eddigi adatok szerint az autóipar lendülete 2018-ban is fennmaradhat, hiszen az ágazat januári teljesítménye 10 százalékkal nőtt, az idei 15 nagyberuházásból 9 az autóiparba érkezett. A legnagyobb elsőkörös beszállítók kapacitása folyamatosan bővül, az Audi január óta már elektromos motorokat is gyárt Magyarországon, és épül a Daimler új üzeme Kecskeméten, így Magyarország továbbra is az autógyártás egyik európai nagyhatalma lehet - tette hozzá.



Grzegorz Buchal, az Opel Szentgotthárd vezérigazgatója a sajtótájékoztatón közölte: az új gyártási folyamathoz szükséges beruházások már megkezdődtek, a terveket felerészt helyi beszállítókkal valósítják meg. A magyarországi üzem mellett szólt a fejlett gyártási technológia, a versenyképesség, a teljesítmény - tette hozzá. A vezérigazgató az infrastrukturális fejlesztésekben állami segítségnyújtást sürgetett, ezért - mint mondta - folytatni kívánják az együttműködést a kormánnyal.