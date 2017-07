Megvásárolja az Invitel lakossági üzletágát a Digi

A Digi Távközlési Zrt. megvásárolja az Invitel csoport lakossági és kisvállalati üzletágát, az Invitel Távközlési Zrt.-t - közölte az Invitel pénteken.



A közlemény szerint az Invitel csoport, a továbbiakban Invitech Solutions a jövőben az üzleti IT és telco (telekommunikációs cég) infrastruktúra piacára fókuszál.



A felek mintegy 43 milliárd forintos vételárban állapodtak meg. A tranzakció kulcseleme egy hosszú távú együttműködési megállapodás, amely szerint az Invitech Solutions hálózati és IT szolgáltatásokat nyújt a Digi számára, minimum éves 2,8 milliárd forint értékben, legalább tíz évig. Az Invitech Solutions hasonló időtartam alatt szintén hálózati szolgáltatásokat igényel a Digi csoporttól, éves szinten átlagosan 500 millió forint értékben - áll a közleményben.



Az Invitel Zrt. éves árbevétele 26 milliárd forint, EBITDA-ja (adózás és értékcsökkentési leírás előtti eredménye) 7 milliárd forint.



A tranzakció a szükséges versenyhatósági hozzájárulások megszerzését követően zárul, várhatóan a jövő év első negyedévében.



A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján található kutatás adatai szerint idén májusban a vezetékestelefon-piacon a Digi 11,9, az Invitel pedig 12,3 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett, míg a vezetékes internet-előfizetéseknél a Diginek 16,0, az Invitelnek 9,1 százalékos részesedése volt. A televízióműsor-terjesztési piacon a Digié volt az előfizetések a 25,4, az Invitelé pedig 4,8 százaléka.



Az Invitel csoport tulajdonosa a China-CEE Alap az ügyletből származó pénzösszeget az Invitech Solutions fejlesztésére fordítja, elkötelezett a magyar piac iránt. Az alap az idén vette meg a csoportot, amelynek értékét 63 milliárd forintban határozták meg. A csoport éves konszolidált árbevétele mintegy 45 milliárd forint, EBITDA-ja 14 milliárd forint. A cégcsoportnál mintegy 1200-an dolgoznak - közölték az ügylet bejelentésekor.



David Blunck, az Invitel Csoport vezérigazgatója azt emelte ki, hogy az elmúlt években majdnem háromszorosára bővítették hálózatukon a szupergyors internettel elért háztartások arányát és folyamatosan növelték tévépiaci részesedésüket.



David Blunck és Javorniczky Áron, a csoport operatív vezetője az Invitech Solutions jelenlegi, mintegy 24 milliárd forintos árbevételének megduplázását tervezi - áll a közleményben, amely szerint az IT kompetenciák szélesítését, illetve az országos optikai hálózat bővítését saját fejlesztésekkel és akvizíciókon keresztül kívánják elérni.



"Nagyon örülünk annak, hogy az Invitel megvásárlásával tovább növekedhetünk Magyarországon. Ez a stratégiai befektetés lehetővé teszi számunkra, hogy jelentősen kiterjesszük szolgáltatási területünket" - idézte a közlemény Serghei Bulgacot, a Digi Csoport (Digi Communications N.V.) vezérigazgatóját.



A Hollandiában bejegyzett, a bukaresti tőzsdére bevezetett Digi Communications az anyavállalata egyebek mellett a romániai RCS és RDS-nek, valamint a Digi Magyarországnak, a román és a magyar távközlési piac meghatározó szereplőinek. Az anyavállalat többségi tulajdonosa a nagyváradi Teszári Zoltán üzletember.



Tavaly 11,8 millió euróra nőtt a Digi Communications adózás utáni nyeresége az előző évi 4 millió euróhoz képest, ugyanakkor a cég hosszú távú adósságállománya is 13,7 százalékkal, 746,4 millió euróra emelkedett.



A magyar leánycég éves bevétele tavaly mintegy 4,2 milliárd forint volt az előző év 3,5 milliárdos bevételét követően. Adózott eredménye 2016-ban 2,4 millió forint volt.