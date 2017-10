Hatalmas pályázati támogatásból fejleszthetnek a hazai gyors növekedésű vállalkozások

33,57 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást osztanak ki a nyertesek között.

2017. október 19-ig adhatnak be első körben pályázatot a Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című pályázatra a hazai cégek. A tét nem kicsi. 33,57 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kerül kiosztásra a nyertesek között. Az OPTEN céginformációs szolgáltató megvizsgálta mekkora az a cég populáció, amelynek egyáltalán esélye van a támogatás megszerzésére.A támogatás elnyerésével a vállalkozások lehetőséget kapnakA támogatás intenzitása a megvalósítási helyszín függvényében 35% és 50% között mozog.

A GINOP 1.2.7-17 kódszámú pályázati felhívás alapjánEzen kívül projektjüket kizárólag Budapesten és Pest megyén kívüli székhelyükön és/vagy telephelyükön valósíthatják meg. Természetesen semmilyen végelszámolási, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt nem állhatnak. Tevékenységüket tekintve pedig kizárólag a feldolgozóipar azon területein működhetnek, amelyet a pályázati felhívás 1. melléklete tartalmaz.Összárbevételük meghaladja a 934 milliárd forintot, dolgozói létszámuk, pedig több mint 34 000 fő. Fő tevékenység tekintetében a potenciális pályázók között a fémmegmunkálással foglakozó vállalkozásokból van a legtöbb, 77 darab. Második helyen a húsfeldolgozók (35 darab), míg harmadik helyen az autóalkatrész gyártók és a speciális gép gyártók állnak holtversenyben (17-17 darab). A cégek közül 138 vállalkozás fővárosi és pest megyei székhellyel rendelkezik, ők kizárólag vidéki telephelyükön valósíthatják meg projektjeiket.Rendelkezniük kell például olyan szerződéssel, amely igazolja, hogy a pályázó egy végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know-how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére.Ezen kívül pedig meg kell felelniük az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében elvégzett minősítésnek is.A pályázat kezelője,Kérdés, hogy a hazai „gazellák" mennyire képesek megfelelni a szigorú előírások mellett a jövőre vonatkozó kötelező árbevétel és üzemi eredménynövekedés vállalásoknak. Ezzel együtt pedig az is fontos, hogy olyan életképes fejlesztési elképzeléseket mutassanak be pályázataikban, ami a tartalmi értékelési feltételeknek is megfelel – zárja elemzését Hantos Zoltán, a céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.