Csökkenthető a továbbtanulás költsége

Arra is van ma már lehetőség, hogy a könyveket, jegyzeteket ingyenesen, online formában elérjék a hallgatók. Az Akadémiai Kiadó www.vilagraszolo.com oldalán megtalálhatjuk a gazdasági felsőoktatásban leginkább használt szakkönyveket és jegyzeteket olvasható és szerkeszthető digitális formában.„A január 31-ig ingyenesen, ezt követően minimális, csupán néhány ezer forintos előfizetéssel elérhető szolgáltatásunkon keresztül több mint 70 mű áll rendelkezésre, amelyeket nemcsak olvasni lehet, de saját jegyzeteket, bejegyzéseket is lehet készíteni és nyomtatni. Érdemes figyelni a frissítéseket is, mert hétről hétre folyamatosan bővül a digitális formában elérhető szakkönyvek kínálata. Így a tudáson biztosan nem kell spórolni a leendő és a már vizsgákra készülő hallgatóknak" – mondta el dr. Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó igazgatója.