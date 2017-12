Beindítanák a felső-tiszai nyaralóhajózást

Révész Máriusz, kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában elmondta, reményei szerint 2019 nyarától indulhat meg a forgalom, egyelőre 20 hajóval, ám a kiépülő turisztikai attrakciók függvényében a jövőben akár 150-200 hajó is járhatja a Felső-Tiszát.



Mint elmondta: a 4-14 személyes, maximum 10 kilométer/óra sebességre képes, szálláshelyként is szolgáló hajók jogosítvány nélkül lesznek bérelhetők.



A kormány vállalja a kikötők kiépítését és a 20 hajó beszerzését, ám a települések feladata lesz azoknak a turisztikai attrakcióknak a megvalósítása, amivel bevonzzák a hajózókat. A program kivitelezésében számítanak a magántőke megjelenítésére is - tette hozzá.



Arról is szólt, hogy a kormány fontos feladatának tekinti a turizmus, a túrázás fellendítését. Ennek nyomán 2010 óta, a többi között, több mint 100 turistaház épült, vagy újult meg, illetve 26 látogatóközpont nyílt a nemzeti parkokban.