A Tutti Kft. az exportra koncentrál

A Magyar Termék Nagydíj országos pályázaton a zsűri javaslatára a Tutti Élelmiszeripari Kft. Jegeskávé italpora elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. Ez a termék 2016-ban nemzetközi szinten már kiérdemelte a Superior Taste Award 3 csillagos díját, ezt koronázta meg a hazai díj.Fontos elismerés az is, hogy a Magyar Brands Szakmai Bizottság döntése alapján 2016-ban a TUTTI Élelmiszeripari Kft. megkapta a „Kiváló márka" minősítést, a hazai üzleti top márkák egyikeként.„Ezek a szakmai elismerések reményeink szerint nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy belföldi piacon meglevő pozícióinkat megőrizzünk és az idén várható piaci kihívásoknak megfeleljünk" – mondja Prohászka Ottó. Irányítása alatt a Tutti háromszor nyerte el a Presztízs-díjat: 2006-ban az Év vállalkozása, 2010-ben az Év vállalkozója kategóriában a cégvezető, 2011-ben pedig a Kamarai Presztízs Díjat érdemelte ki.

„A cég tavalyi export árbevétele meghaladta az egymilliárd forintot. A jövőben ugyancsak az exportpiacokon látunk nagyobb fejlődési lehetőségeket, melynek érdekében mindent meg is teszünk. 2017-ben három nagy nemzetközi kiállításon is megjelenik a Tutti, először februárban a Dubaiban megrendezendő Gulfoodon állítunk ki, ahol az eddig is meglévő közel-keleti pozíciónkat szeretnénk erősíteni. Miután az élelmiszerláncok sajátmárkás termékeit jelenleg is nagy számban nyertük el és jövőbeni célunk, hogy más külföldi láncok tendereit is megismerhessük és elnyerjük, ezért májusban részt veszünk az amszterdami PLMA Szakkiállításon is, ősszel pedig Kölnben, a világszerte ismert Anuga Élelmiszeripari kiállításon leszünk jelen. Cégünk stratégiájához illeszkedően a piacbővülést az exportpiacon tudjuk reálisan elérni, mivel termékeink megjelenése, minősége, technológiai fejlettsége alkalmas arra, hogy a legigényesebb piacokra is betörjünk. Habár mindez nagy erőfeszítést igényel, ezt a stratégiát évek óta folytatjuk, egyre fokozottabb erőbedobással" – szögezte le Prohászka Ottó.