Újabb lépéssel kerültek közelebb a kutatók a rák terjedésének megállításáshoz

A Weizmann Kutatóintézet csütörtökön ismertetett tanulmánya a p53 elnevezésű gén működését vizsgálta. A gén általában a rák megelőzésében vesz részt, a sejtvédelmet irányítja.



A rák kialakulásának korai szakaszában a mikrokörnyezet, amely ekkor még normális, tehát nem rákos sejteket is tartalmaz, ellenséges a rosszindulatú daganattal szemben.



Amint a tumor növekszik, a mikrokörnyezet fokozatosan megváltozik. A rák a maga oldalára állítja a mikrokörnyezet elemeit, hogy azok kedvezzenek a növekedésének.



Az új tanulmányban egérsejteket használtak a kutatók. Kimutatták, hogy a mikrokörnyezet változása "elrontja" a p53 gént is. Ha lecsendesítik a gént, vagyis megakadályozzák a génkifejeződést, akkor a sejtek elveszítik azokat a tulajdonságaikat, amelyek támogatják a rákot. A p53 elnémítása csökkentette a közeli rákos sejtek migrációját is.



A p53 gén "visszaszoktatásának" módjait kereső tanulmányok olyan új kezelésekhez vezethetnek, amelyek nem magukra a rákos sejtekre, hanem a mikrokörnyezetükre irányulnak.



A mikrokörnyezet lassabban alakul át, mint ahogyan a rák kifejlődik. Az utóbbi években több kutatás is foglalkozott a mikrokörnyezet megváltoztatását célzó terápiák kifejlesztésével, amely új, hatásos gyógymódokhoz vezethet.