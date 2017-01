Ha beoltották, akkor védett a gyerek

Olvasóink két oltásról is kérdezték a doktornőt. Katona Judit arra volt kíváncsi, hogy beadassa-e gyermekének a HPV elleni védőoltást. Fehér-Szögi Edina pedig a nemrégiben pánikot keltett B típusú agyhártyagyulladás elleni vakcina szükségességéről kérdezi az orvost.– Az ellen védett a gyerek, ami ellen oltva van. Ma Magyarországon felbukkanhat az agyhártyagyulladás B típusa is, tömeges járványt nem okoz, de bármikor bárkit elérhet. A B típus elleni oltóanyag kifejlesztése bonyolult feladat volt, ezért olyan drága. Senki nem tudja garantálni, hogy olcsóbb vagy támogatott lesz-e előbb-utóbb, de nyilván kizárni sem lehet.Egyéni döntésre kell bízni a beadását – válaszol a gyermekorvos, és elmondja, az egyéni védelem fontos a HPV-oltás esetén is.– Az állam ma térítésmentesen a két leggyakoribb HPV-típus ellen olt, amelyek a leggyakoribb méhnyakrákot okozzák. Ez több, mint a semmi, de mindenfajta HPV ellen, így a HPV okozta szemölcsök ellen sem véd.A serdülők oltása azért fontos, mert fiatal még az immunrendszerük, és jó ellenanyagválasz várható az oltás után – fejezi be a doktornő.