15 év után nyerte vissza az eszméletét egy korábban vegetatív állapotban lévő férfi

Az orvosok a 35 éves férfit, aki egy gépkocsibaleset miatt került tartósan eszméletlen állapotba, egy kísérleti gyógymóddal kezelték, mellkasába idegi ingerlőkészüléket ültettek be. Egy hónap múlva a férfi már reagált az egyszerűbb instrukciókra, képes volt elfordítani fejét és szemeivel követni tudott tárgyat - adta hírül a BBC News honlapja.



A bolygóideg stimulálás (VNS) nem minden agysérülésnél alkalmazható hatékonyan. Angela Sirigu, a lyoni Marc Jeannerod Kognitív Tudományok Intézetének szakembere egy igen súlyos állapotban lévő betegnél próbálta ki a gyógymódot, amelyet széles körben használnak epilepsziában vagy depresszióban szenvedő betegek esetében.



A bolygóideg (vagus) a test legnagyobb paraszimpatikus idege, az agyat a test számos szervével köti össze, egyebek között felelős a beszédért, nyelésért, lélegzéskor gége nyitva tartásáért, a szívverés lassításáért, az emésztési folyamatok megindításáért és a gyulladások szabályozásáért. Az agyvelőből ered és a koponyán

áthaladva a mellüregben több irányba ágazik el, szerveket és izmokat behálózva. Ez az ideg az agy és az energiatermelő emésztőrendszer közötti kommunikáció fő vonala.



Egy hónapnyi bolygóideg-stimulálás után a beteg édesanyja arról számolt be, hogy javult a férfi képessége hosszabb ébrenlétre, amikor a terapeuta felolvasását hallgatta. Az agyról készült felvételek is jelezték a javulást. Szélesre nyílt szemekkel, meglepődve reagált például arra, amikor az orvos fejével hirtelen arca fölé hajolt.



Angela Sirigu hangoztatta, hogy a kezelés megmutatta, az agy befolyásolhatósága és helyreállíthatósága még akkor is lehetséges, amikor már szinte minden remény eltűnt. "Ez után az eset után, nagyobb számú betegmintán kell kipróbálni az bolygóideg-stimulálás hatékonyságát" - tette hozzá.