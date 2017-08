Tóban vesztette életét egy horgász Kőszegen - az etetőjét akarta megmenteni - fotó

A kőszegi Csónakázó-tó festői környezetében sokan kirándultak hétfőn délután. A tavon a nevével ellentétben már nem lehet csónakázni és az úszás sem engedélyezett. Hétfőn délután egy horgász etetője repült be a tó közepére és ott is maradt. Az egyik horgász kérdésünkre elmondta, hogy a harmincas éveiben járó férfi hozzájuk is odament, hogy megkérdezze, mit lehet tenni, mire azt mondták neki, hogy hagyja, a víz majd kihozza a partra. Ha feléjük viszi a víz, akkor majd fütyülnek neki. A férfit ez nem nyugtatta meg és azt mondta, hogy ő beúszik érte. Erről próbálták lebeszélni -A tragédia közben a parton sokan azt hitték, hogy a férfi csak imitálja, hogy nem tud úszni. Bővebb részletek