Tatabánya a bűn városa? Hétfőn fiatalok törtek-zúztak, autókat rongáltak - fotó

A Tatabányai Rendőrkapitányság rongálás vétség és kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt - őrizetbe vétele mellett- folytat büntetőeljárást két 16 éves tatabányai lakos ellen - közölte kedden délelőtt a rendőrség.A gyanú szerint a két fiatal fiú május 1-én virradóra Tatabányán hat gépjárművet, egy társasház kaputelefonját és ajtaját is megrongálta. A fiatalok a járművek külső tükreit letörték, egy járműnek az oldalablakát is betörték, egy másiknak a sárvédőjét is megrongálták. A rendőrök társasházi kamerarendszer segítségével beazonosították a bűncselekmények elkövetőit, és őket május 1-én délelőtt a Tatabányai Rendőrkapitányságra előállították.A velük szemben alkalmazott kábítószer teszt is pozitív eredményt mutatott. A két 16 éves tatabányai lakost gyanúsítottként hallgatták ki, akik a bűncselekmény elkövetését beismerték. A rendőrök őket őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására.