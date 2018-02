Melyik balatoni településen töltjük a legtöbb vendégéjszakát? Mutatjuk a listát!

Strand Siófokon - fotó: Béres Márton

A tóparti programokkal és más információkkal foglalkozó portál az idén is megvizsgálta a KSH adatbázisára építve, hogy a balatoni régió egyes településein hogyan teljesítettek a kereskedelmi szálláshelyek az elmúlt évben. A statisztikai hivatal által nyilvánosan kezelt 45 balatoni település közül részletesen azt a huszonkilencet vizsgáltuk, ahol legalább az utóbbi kettő év mindegyikére elérhetőek voltak az adatok és összes forgalmuk meghaladta a 25 ezer vendégéjszakát.A teljes üdülőkörzetet nézve a Hévíz továbbra is torony magasan vezeti a mezőnyt. A fürdőváros a 2017-ben realizált 1.130.157 vendégéjszakás forgalma hét százalékkal haladja meg a 2016-os eredményt és egyben öt százalékkal nagyobb növekedést produkált a régió egészénél. A szállodákban, panziókban megszálló vendégek éjszakáinak száma 74 ezerrel volt nagyobb a korábbi évinél. A külföldiek által eltöltött 697.162 vendégéjszaka 9,4 százalékos növekedést jelez az előző évhez képest, miközben a 432.995 belföldi vendégéjszaka 3 százalékkal magasabb a 2016-os eredménynél.A régiós dobogó második fokán és a közvetlen parti települések versenyének első helyén 2017-ben is Siófok végzett. Az országosan és a régióban is általánosan mutatkozó javuló tendencia ellenére a városban 2017-ben látványosan romlott a turisztikai eredmény. Bár a 239.968 éjszakás külföldi forgalom a régiós átlaghoz hasonlóan 10 százalékos növekedést mutat, a forgalom többségét adó belföldi vendégek 466.806 éjszakás eredménye 15,9 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Így együttesen a tavaly regisztrált összesen 706.774 vendégéjszaka 8,6 százalékkal marad el a 2016-os forgalomtól. Miközben Siófok forgalma 66 ezer vendégéjszakával csökkent a múlt évben, Balatonfüredé ugyanakkor 70 ezerrel emelkedett. Így a két város forgalma közötti különbség 2017 végére 13 vendégéjszakára csökkent. Nem kell nagy bátorság annak megjósolására, hogy ezekkel a tendenciákkal az idei év végén átalakulhat a dobogósok sorrendje.Balatonfüred kereskedelmi szálláshelyein 2017-ben 693.562 éjszakát töltöttek el a vendégek, ami 11,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A 272.785 külföldi vendégéjszaka 6,6 százalékos növekményt mutat, ami elmarad a régiós átlagtól - és nem igazán igazolja a vizes vb-vel kapcsolatos várakozásokat. Ugyanakkor a 420.777 belföldi éjszaka 14,6 százalékos emelkedést mutat az egy évvel korábbi eredményhez képest. Ezzel Füred a belföldi forgalom növekedésében a régiós átlag több mint hétszeresét produkálta.Az eredménylista 4. helyén található Zalakaros az idén is minden területen javított. Az 553.678 éjszakás 2017-es forgalma 10,7 százalékkal jobb az előző évinél. Küldőhelyekként különválasztva a 133.737 éjszakás külföldi forgalom 12,6 százalékos emelkedést mutat, a 419.941 beföldi vendégéjszakával megvalósuló 10,1 százalékos növekedés pedig ötszöröse a régiós átlagnak.

A huszonkilences lista további 25 helyén csak három település tartotta meg az előző évi pozícióját, miközben tizenkét település rontott. Ugyancsak 12 azoknak a településeknek a száma, ahol csökkent a forgalom - igaz, ez nem mindig járt együtt a helyezés változásával. Az összes településből tíz javított a 2016-os helyezésén, tizenhét pedig a forgalom nagyságán. Az élbolyban lévő települések közül Zamárdi, Balatonszemes, Zánka, Fonyód egy-egy helyet rontott, miközben Keszthely két hellyel, Cserszegtomaj és Tihany egy-egy helyezéssel ért el jobb eredményt. Keszthely a kettős javítással átvette az ötödik helyet Zamárditól.A települések sorrendje az összes vendég forgalma alapján az 5. helytől - a név után zárójelben a vendégéjszakák száma. 5. Keszthely (223674), 6. Zamárdi (191767), 7. Balatonszemes (170157), 8. Cserszegtomaj (169859), 9. Zánka (145960), 10. Tihany (125721), 11. Fonyód (114718), 12. Alsópáhok (114442), 13. Tapolca (112401), 14. Balatonalmádi (112288), 15. Balatonföldvár (107042), 16. Révfülöp (101246), 17. Alsóörs (96753), 18. Balatonlelle (82468), 19. Badacsonytomaj (69193), 20. Balatonboglár (62266), 21. Balatonakali (60390), 22. Balatonszárszó (54614), 23. Balatongyörök (53961), 24. Gyenesdiás (52345), 25. Vonyarcvashegy (50449), 26. Balatonvilágos (45017), 27. Csopak (38927), 28. Balatonfenyves (27221), 29. Szántód (27182).A 2017-es balatoni forgalomról összességében annyit el lehet mondani, hogy külföldi vendégéjszakák számának 10,4 százalékos növekedése talán új korszak kezdetét ígéri a régió "idegenforgalmában". Mindez különösen jelentős eredmény akkor, amikor a külföldre irányuló propagandamunka jórészt a vállalkozásokra, településekre maradt. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy a régió egyébként is alacsony belföldi forgalomnövekedéséből a települések fele egyáltalán nem részesült.