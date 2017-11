Már postázzák a tízezer forintos Erzsébet-utalványokat

Valószínűleg sokszor csuklottak az ünnepek előtt egyébként is leterhelt postások (annyiszor emlegették őket) tavaly karácsony környékén, miután az Erzsébet-utalványokat kézbesítették a nyugdíjasoknak.

„A fele pénzt, ötezer forintot kaptam csak meg a lezárt borítékban" – jó néhány hasonló jelzés érkezett akkor szerkesztőségünkbe, egyesek azt is hozzátették: „Biztosan a postás vitte el a pénzt."

A postás viszi – Azt ígérik, idén karácsony előtt minden jogosult megkaphatja az Erzsébet-utalványát.

Természetesen senki nem rövidítette meg a nyugdíjasokat, sőt, kiderült, hiánytalanul megvan az összeg.A félreértést az okozta, hogy egy szelvényen két „értékpapír" volt, amely külön-külön 1000–1000, és 2000–2000 forintot ért, s akadt, aki a perforációnál nem tépte ketté, azt gondolta, így az összértéke mindössze ötezer forint. Érdemes lesz erre is figyelni idén, ugyanis csütörtöktől összesen 2,7 millió nyugdíjashoz vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőhöz csenget majd a postás. Azt ígérik, várhatóan idén mindenki karácsony előtt hozzájut majd az értékszelvényekhez.

A győri Pálinger Ottóné is várhatja a postást. „Reménykedtem benne, hogy ebben az évben is kapunk – mondta. – Jól jön, a karácsonyi kiadásokba besegít majd ez az összeg" – tette hozzá.Utalványt azok kapnak, akik 2017 novemberében vagy decemberében öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat vagy más nyugdíjszerű ellátást, például szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, fogyatékossági támogatást kaptak.Kiegészítés és prémiumA Magyar Államkincstár a novemberi nyugdíjak utalásával egy időben küldte az egyszeri nyugdíj-kiegészítést, s a nyugdíjprémiumot is.