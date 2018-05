Hívja ki a Kisalföld csapatát a PannonHajszán és nyerjen értékes nyereményeket!

Induljon a PannonHajszán és győzzön le bennünket!



A május 19-i cseszneki PannonHajszán a Kisalföld csapata is indul. Ajánlunk egy kihívást. Az az egyéni induló vagy akár csapat, amely szeretne velünk játszani és versenyezni, a Yakuza Fitness 6 darab 6 alkalmas bérletét nyerheti meg. A bérletek értéke darabonként 8400 Ft.



A bérletekért a következőt kell tenni: első körben hívja ki a Kisalföld csapatát az online@kisalfold.hu e-mail címen. Annak van esélye a bérleteket megszerezni, aki a Kisalföld csapatának legjobb futóját megelőzi. Ha több ilyen versenyző lesz, akkor rangsoroljuk az időeredményeket. A legerősebb hat kihívónk tehát továbbedzhet az ETO Parkban található Yakuzában a következő Hajszákra. Hajrá! A május 19-i csesznekia Kisalföld csapata is indul. Ajánlunk egy kihívást. Az az egyéni induló vagy akár csapat, amely szeretne velünk játszani és versenyezni, a Yakuza Fitness 6 darab 6 alkalmas bérletét nyerheti meg. A bérletek értéke darabonként 8400 Ft.A bérletekért a következőt kell tenni: első körben hívja ki a Kisalföld csapatát aze-mail címen. Annak van esélye a bérleteket megszerezni, aki a Kisalföld csapatának legjobb futóját megelőzi. Ha több ilyen versenyző lesz, akkor rangsoroljuk az időeredményeket. A legerősebb hat kihívónk tehát továbbedzhet az ETO Parkban található Yakuzában a következő Hajszákra. Hajrá!

Szegedi Sándor és Szűts Judit (középen) edzés után a győrújbaráti dombokon.

ide kattintva érhető el.



Ha te is szeretnéd magad kipróbálni, leküzdeni a saját akadályaidat, kattints és regisztrálj a PannonHajszára >>



A PannonHajsza Facebook-oldalaérhető el.Ha te is szeretnéd magad kipróbálni, leküzdeni a saját akadályaidat,

Április közepén, hogy a népszerű akadályfutást, a PannonHajszát szervező Yakuza Fitness edzői kiválasztották a felhívásunkra jelentkezők közül azt a két jelöltet, akik próbára tehetik magukat a 7+ km-es távon és a 15+ akadályon. Nézzük, hogyan áll a felkészüléssel Judit és Sándor."Egyre intenzívebben készülünk, egyre többet bírunk és az eredményeink is egyre jobbak. Szerdán 3,2 km-es futással kezdtünk az edzőteremben, minden kör végén négyütemű fekvőtámaszokat nyomtunk. Ahogy emelkedett a körök száma, úgy teljesítettünk egyre több fekvőtámaszt is. A végén patakokban folyt rólunk a víz" - kezdte Judit. A győri anyuka szereti feszegetni a határait és élvezi a terepedzéseket is a győrújbaráti dombokon.A hétvégén tartott edzésen 6 km-t nyomtak, jelentős szintkülönbségeket teljesítettek. "Gergő is velünk tart (Tálos Gergő, a PannonHajsza főszervezője - a szerk.) a természetben végzett edzéseken. Mindig újabb kihívásokat talál ki nekünk, van bőven lehetőségünk próbára tenni magunkat. Legutoljára rendszeresen 200 méteres sprinteket kellett kivágnunk oda-vissza az erdőben. Azt is pár napja beszéltük át, hogyha görcsbe áll a lábunk, hogyan kell nyújtani" - mondta Judit.Szegedi Sándor a rá jellemző filozofikus humorral mesélt az edzésekről. "Próbálom, próbálom magam összerakni május 19-re, de ez nem mindig diadalmenet 69 évesen. Múltkor mondtam is Gergőnek, hogy biztos engem kellett kiválasztani ebből a generációból, jobb nem akadt?" - hallottuk. Szegedi Sándor atletizált, sokat úszott egyetemista éveiben, de aztán leállt a mozgással."Óriási tanulság, hogy sok-sok év elment edzés nélkül. Ezek most hiányoznak. Ha még egyszer lehetnek 40-50 éves, egy héten biztos többször sportolnék. Nekem erre már nincs lehetőségem, de a 20-30 évvel fiatalabbak tanulhatnak a hibámból. Engem majd visz előre a lelkem a Hajszán és remélem, a testem sem hagy majd cserben" - elmélkedett Szegedi Sándor. A 69 éves férfi is edzett a győrújbaráti dombokon, erről csak annyit mondott: "nem veteránoknak való edzés volt, de egész jól esett. Meglepődtem, milyen jól bírtam".