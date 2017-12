Tavaly óta ugyan drágult a hal, ám januártól 27-ről 5 százalékra vágják az áfáját. ,,A csökkenést érezni lehet majd a halboltokban is" - ígérik. A pecások is örülnek, remélik, ugyanakkora összegből több halat tudnak majd telepíteni a horgászvizekbe, így többet is foghatnak.