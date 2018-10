Baleset Gyulafirátótnál - Ítélet született: nem kell börtönbe vonulnia a balesetet okozó férfinek

Nem kell börtönbe vonulnia a balesetet okozó fiatalembernek. A bíróság egy év tíz hónap letöltendő börtönre ítélte, aminek letöltését 4 év próbaidőre felfüggesztették. A vezetéstől hét évre eltiltották.A motorosok a reggeli kezdéstől a helyszínen voltak, az ország minden részéről jöttek - volt, aki Debrecenből. Annak ellenére hogy nem jutottak be a helyhiány miatt kivárták az ítélethirdetést is. Amikor a vádlott a családjával távozott füttyszó és taps közepette kiabálták utánuk, hogy "attól még gyilkos vagy".További részletek a holnapi Kisalföldben.

Korábban írtuk

A Veszprémi Járásbíróság elé sorra érkeztek kedd reggel a motorosok - mindannyian ugyanarra a perre jöttek: a Gyulafirátótnál 2016 májusában történt baleset vádlottját idézték be a bíróságra. Nem ez az első tárgyalási nap, de a mostani fontos: szakértőket hallgatnak meg, hogy a baleset vád szerinti okozójának lehet-e olyan alvászavara, ami esetleg befolyásolta a baleset bekövetkeztekor.Annyian jöttek, hogy végül be sem fértek a tárgyalóterembe, ahol a sértettek, illetve azok hozzátartozói megtöltötték a székeket.A szörnyű tragédiában egy középkorú asszony (óvónő) elhunyt, ketten maradandó károsodást szenvedtek. Így talán még nem mindenkinek ugrik be a baleset, de ha azt is hozzátesszük, hogy az egyikük Foki Nikolett, aki két és fél éve nyaktól lefelé magatehetlenül fekszik, mert azon a motoron ült (hátul, az óvónő mögött), amelyet elütött az autós, más sokaknak ismerős lehet a tragédia. Tragikus valóban a felsorolás: az elhunyt óvónő és a mozdulatlanságra ítélt Niki mellett még egy fiatal lány (egy fodrásznő) is maradandó sérülést szenvedett. Ő a térdét legfeljebb ötven fokban tudja behajlítani, a bíróságra is botra támaszkodva érkezett.Egymás szemébe nézett a vádlott és az áldozat, aki túlélte ugyan a balesetet, de az addigi életét elveszítette. "Nagyon sajnálom, elnézést kérek", mondta a balesetet okozó fiatalember. "Másfél évig - bár módod lett volna rá - ez a mondat nem hangzott el tőled", préselte ki a választ Foki Nikolett. Csak most, a bíróságon.A szakértői vélemény - a laikus megítélése szerint - a vádlott mellett szól, a két alvás orvosszakértő ugyanis azt mondta ki, hogy enyhe fokú alvászavarban szenved a balesetet a vád szerint okozó huszonéves exsportoló, fiatal férfi. Ez a zavar leginkább hanyatt fekvéskor jelentkezik nála, akkor közepes mértékű a probléma. A kialvatlanság pedig napközben is mikroalvásokat eredményezhet. Ez nyilván nem a szaknyelv, de a lényege ez.A vádlott pedig azt vallotta, hogy úgy érezte, frissen ébredt aznap a balatoni nyaralóban, dél körül három húgával a kocsiban elindult haza, Győrbe, látta még a motorosakat, aztán viszont már csak az ütközés a következő emléke...A bírónőnek kézben kell tartania a tárgyalást, mert a hozzátartozók nehezen birkóznak meg a hallottakkal. Tudja mindenki, ezek fontos mondatok, a kicsi tárgyalóterem pedig tele van, a feszültség tapintható.A bíró szünetet rendelt most el.Ha a tervei szerint lesz ítélet, arról természetesen beszámolunk, a tárgyalásról ugyanakkor részletesen olvashatnak a Kisalföld szerdai számában.