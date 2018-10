A turizmus ugródeszka az Ausztriába ingázóknak

IngáZóna



Ausztriában dolgozó régiónkbeliek mondják el tapasztalataikat hetente megjelenő IngáZóna oldalunkon, amelyen munkaügyi tanácsokat is adunk nekik. Rovatunk elérhető a Facebookon is.

Munkanélküliek



Az osztrák munkaerőpiacon az olaszok, oroszok, horvátok és szlovének száma is nőtt. Ezzel párhuzamosan az említett nemzetekhez tartozók száma a munkanélküliek közt csökkent. Viszont nőtt Ausztriában az állásnélküliként jegyzett szírek, afganisztániak, irakiak száma.

Évről évre folyamatosan növekszik honfitársaink száma az osztrák munkaerőpiacon. Csak hétezerrel több a német vendégmunkás, mint a magyar, és többségük a határtérségből ingázik. Ám a legfrissebb számok és a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan át is költöznek a határon túlra, ott képezik át magukat.A magyar dolgozók ausztriai munkavállalását az is ösztönözte, hogy erősödött az euró a forinthoz képest. Ám ha az osztrák munkaerőpiacra került külföldieket nézzük, akkor a magyarokénál nagyobb ütemben emelkedik a romániaiak, a szlovákiaiak, a horvátok, a szlovének, a szerbiaiak, a montenegróiak, az oroszok és az olaszok száma is.Az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest nőtt a magyar dolgozók száma Ausztriában: idén szeptemberben legálisan 94.550 honfitársunk vállalt munkát az osztrákoknál. Azonban ez augusztushoz képest visszaesés, aminek magyarázata a turizmus sajátosságaiból adódik. A friss adatok már azt mutatják, hogy a vendéglátásba átmenetileg kevesebb ember kell, mert ilyenkor jellemzően egy-két hónapra bezárnak Ausztriában a szállodák, és novemberben, december elején nyitnak ki újra, a következő szezon kezdetekor.Minderről Horváth Csaba, a Magyar Szakszervezeti Szövetség tisztségviselője, a Fairwork program projektmenedzsere beszélt lapunknak. Azt is elmondta, hogy az eddigieknél kisebb a csökkenés, mert a nyári hónapok után jelentősebben szokott visszaesni a hazánkból a szomszédainkhoz ingázók száma. Ez pedig szerinte azt erősíti meg, amit a tanácsadásaik során is tapasztalnak és amit az osztrák foglalkoztatási szolgálat szakemberei is elmondtak.– Tapasztalataink szerint egyre több, a vendéglátásban idénymunkát vállaló magyar kap folyamatos foglalkoztatási igazolást. Ha már több szezonban ugyanabban a szállodában dolgoztak, akkor jellemzően ragaszkodnak hozzájuk és természetes, hogy a következőre is felveszik őket. Ők pedig, mivel elégedettek a bérrel, szívesen el is vállalják a munkát. Előbb-utóbb maguk bérelnek lakást és kiköltöztetik családjukat Ausztriába, főleg a fiatalabbak, a kisgyerekesek, megyénkből és az ország távolabbi részeiből is. S ha már életvitelszerűen az osztrákoknál tartózkodnak, akkor a szezon közti szünetekre ellátást is kaphatnak – állítja Horváth Csaba.A Fairwork projektmenedzsere szerint arra is egyre több a példa, hogy aki eredeti végzettsége szerint helyezkedett el Ausztriában a vendéglátásban, kint más szakmát tanul. Olyat, amivel több fizetést kaphat, stabilabb, folyamatos munkaviszonyt szerezhet. Nekik a turizmus csak ugródeszka – szögezte le a szakember és megemlítette, hogy magyar felszolgálóból így lett Ausztriában óvónő és pár szakács a határon túl vasutasnak képezte át magát. Hasonló váltást sokan azért vállalnak, mert belefáradnak abba, hogy a vendéglátásban esténként, hétvégente is dolgozni kell, a szezonokban hetente hat napon. Ha pedig hiányszakmát tanulnak, ahhoz támogatást kaphatnak az osztrákoknál. Horváth Csaba tud olyan magyar pincérről, aki vállalkozási ismeretek tanfolyamra járt Ausztriában, hogy éttermet nyithasson. Sok honfitársunk hasonló céllal, karriertervekkel vágott bele az ingázásba, egy részük már meg is valósítja álmát – jegyezte meg a projektmenedzser.