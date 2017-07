70 m hosszú hídon 60 harci jármű kelt át a Mosoni-Dunán Győrnél - mutatjuk a járgányokat - videók

Csütörtökön a kisalfold.hu-n megtekinthetik az amerikai haderő két katonai járművét belülről, a Humvee-t és a Buffalót.

Az Egyesült Államok szárazföldi haderejének Európában állomásozó katonai parancsnoksága SAGN 17 néven hadgyakorlatot szervezett 25 ezer katona részvételével. A katonák Németországból indultak, majd Magyarország, Románia és Bulgária érintésével a Fekete-tenger partján fejezik be a feladatokat. A Győrbe vonuló katonákrólnézhetik meg előzetesünket Olvasóink fotóival.A c - szerencsére kitalált - forgatókönyve már-már III. világháborús helyzetképet fest. Lator államok a Skandináv-félszigetről indulva a Baltikumot, majd Lengyelországot, hazánkat és Romániát fenyegetik. Céljuk, hogy a Fekete-tenger nyugati térségének központjait elfoglalják. A fiktív háborús helyzet során nem lehet nem észrevenni, hogy olyan térségek vannak veszélyben, melyek a történelem során többször kerültek az orosz birodalom érdekszférájába. Napjainkban a putyini Oroszország sokat tesz azért, hogy újra növelje befolyását az említett régiókban.Győr környékén szerdán zajlottak a leglátványosabb műveletek, magyar, amerikai és szlovén katonák több tonnás járműveikkel hajtottak át a Mosoni-Dunán. "A katonák 70 méter hosszú hidat telepítettek a Mosoni-Duna bácsai partjainál. A magasabb vízállás miatt a híd 13 méterrel hosszabb, mintmobil műtárgy volt" - mondta Apáti Péter alezredes, a tatai dandár felderítő főnökségének részlegvezetője. A pontonhidat szükség esetén 19 perc (!) alatt összeállítják a katonák.Szerdán 60 harci jármű haladt át Mosoni-Duna győri partjai között. A katonai járművek súlya fegyverzettől függően 16-18 tonna között mozgott. A gyakorlat legizgalmasabb részeként ellenséges helikopter zavarta meg az átkelést, de a fedezetet biztosító katonai hajó légvédelmi ágyúi rövid idő alatt "elkergették" a betolakodót. Érdekesség, hogy megfigyelőként ukrán, szerb és iráni katona is jelen volt a győri hadgyakorlaton."Tudomásom szerint a vízi átkelés az amerikai hadsereg számára több esetben nehézséget jelentett a közelmúltban. Ennek tükrében jó volt látni, hogy a magyar katonákkal együttműködve az amerikai szárazföldi erők hiba nélkül oldották meg a feladatukat" - mondta Vargha Tamás. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint hazánk elkötelezett híve a biztonságnak, ezért szeretnék elérni, hogy 2024-től a GDP 2 százalékát honvédelemre fordítsuk. Benkő Tibor vezérezredes szerint jelenleg több ezer magyar katona biztosítja a déli határ védelmét és közel ezer katonánk teljesít szolgálatot nemzetközi missziókban."Arra kérek mindenkit, hogyha katonai konvojjal találkozik az utakon, ne váljon türelmetlenné. Katonáink azért vesznek részt a gyakorlatokon, hogy bővítsék tudásukat" - tette hozzá a vezérkari főnök. David J. Kostelancik, a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivője végezetül ugyan tört, de magyarul mondott beszédben méltatta a katonák teljesítményét.