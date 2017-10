Vasrúddal ütlegelte kutyáit, letöltendő börtönbüntetést kapott

Állatkínzás bűntette miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korábban kiszabott közérdekű munka helyett a Debreceni Törvényszék szerdán, jogerősen azt a férfit, aki tavaly nyáron egy vasrúddal bántalmazta két kutyáját Hajdúszoboszlón. Az állatokat végül a hatósági állatorvosnak el kellett altatnia - közölte a bíróság sajtószóvivője az MTI-vel.



Tatár Tímea tájékoztatása szerint a másodfokú ítélet értelmében a férfinak hat hónapra kell börtönbe vonulnia. Ezen túlmenően még négy hónap, korábban garázdaság miatt kiszabott szabadságvesztést is le kell töltenie.



A bírósági tényállás rögzíti: amikor a férfi tavaly június 17-én hazaért, megtudta, hogy két kutyájuk ismét megtizedelte a baromfiudvart. A kutyák miatt szóváltásba került élettársával, majd felkapott egy csaknem 60 centiméteres vascsövet és legalább öt-öt, nagy erejű ütést mért a hét hónapos ebekre. A fekete színű nőstény és a tigriscsíkos kan kutya is a koponyáján szenvedett súlyos sérüléseket.



A férfi a bántalmazás után a két kutyát - még élve - egy zsákba rakta, bekötötte a zsák száját, majd a házuktól 30-50 méterre egy búzatábla széléhez vitte. A környéken hallani lehetett a kutyák vonyítását, és szemtanúi is voltak a történteknek, egyikük értesítette a rendőrséget.



A szalmával letakart zsákból végül járőrök vették ki a sérült kutyákat, majd riasztották a hatósági állatorvost is. Az állatok az ütések miatt órákig tartó szenvedés után pusztultak volna el, ezért az állatorvos úgy döntött, hogy elaltatja a kutyákat.



A bűncselekményt a vádlott már a helyszínen beismerte, tettét a bíróságon sem tagadta, csak az ütések számára emlékezett másként. Ez azonban ellentmondott a szemtanúk vallomásainak. A hatósági állatorvos is legalább 2-3 ütést állapított meg, de nem cáfolta azt sem, hogy az állatok 4-5 ütést is elszenvedhettek. Azzal, hogy a kutyák az ütlegelés következtében csak hosszas szenvedés után pusztulnak el, a bíróság szerint a vádlott is tisztában volt.



A Hajdúszoboszlói Járásbíróság első fokon ez év májusában 270 óra közérdekű munkára ítélte a vádlottat. Fogházba akkor kellett volna mennie, ha önhibájából nem végzi el a közérdekű - fizikai - munkát. A Debreceni Törvényszék ezen az ítéleten súlyosított most másodfokon.



Kovács Péter bírói tanácsa a bántalmazás brutalitása mellett nyomatékos súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott visszaeső és a bűncselekményt feltételes szabadság időtartama alatt követte el. A bűncselekmény emellett kétszeres minősítésű, hiszen különös szenvedést és több állat pusztulását okozta.



A Debreceni Törvényszék ítélete jogerős.