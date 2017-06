Varga Mihály szerint már a söralátét is a múlté

Már söralátét méretű bevallásra sincs szükség, az szja-kitöltési korszak az idén véget ért - mondta a nemzetgazdasági miniszter az MTI-nek a személyi jövedelemadó idei bevallási időszakát értékelve.Varga Mihály szerint jól vizsgázott az e-szja, hiszen a tavalyi évhez képest duplájára nőtt a bevallásukat elektronikusan beküldők száma. Az új rendszernek köszönhetően május 23-án 3,8 millió magánszemély tudta le bevallási kötelezettségét – mondta.

A nemzetgazdasági tárca vezetője hangsúlyozta, a gazdasági és a stratégiai kabinet együttes ülésén elfogadta a nemzetgazdasági tárca e-szja beszámolóját. Kiemelte, hogy néhány uniós országban, például Finnországban, Portugáliában vagy Svédországban a magánszemélyek bevallását már az adóhivatal készíti el, azonban ilyen gyorsan és eredményesen még egyetlen országban sem történt meg az átállás. Míg tavaly az adózók előzetes kérésére 455 ezer bevallást készített el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), addig idén 3,8 millió magánszemély helyett dolgozott.Tavaly félmillióan küldték el elektronikusan bevallásukat a NAV-nak, idén csaknem 950 ezren - mondta Varga Mihály. Az e-szja felületet 1,7 millióan keresték fel. Annak ellenére, hogy a tervezet automatikusan akkor is érvényes bevallássá válik május 22-én, ha semmit nem teszünk, megérte időben elfogadni, mert a beküldéstől számított 30 napon belül utalja a NAV a visszajáró adó összegét. Ezt csaknem 430 ezren meg is tették, módosítás nélkül elfogadva a tervezetet. Az e-szja rendszerén keresztül mintegy 160 ezren módosították, egészítették ki a bevallásukat - részletezte az adatokat a miniszter.A jövőben várható változásokról a tárcavezető elmondta, hogy minden bevallást megvizsgálnak, leegyszerűsítenek, és ahol csak lehet, a bevalláskészítés terhét átvállalja az adóhivatal. Az e-szja most jelesre vizsgázott, 2018-tól pedig a NAV - a rendelkezésére álló adatok alapján - jövedéki adóbevallás-tervezetet küld majd az érintetteknek - tette hozzá Varga Mihály.