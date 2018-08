Válságos állapotban van a gyenesdiási villámcsapás negyedik sérültje

Válságos állapotban van a pénteki, gyenesdiási villámcsapás negyedik sérültje - közölte a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház az MTI megkeresésére szombaton. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint válságos állapotban van az a középkorú nő, akit pénteken a legsúlyosabb állapotban szállítottak kórházba, miután a gyenesdiási strandon villám csapott egy fába és az alatta álló emberekbe.A mentők négy embert (három nőt és egy férfit) vittek kórházba - hármat Keszthelyre, egyet Szombathelyre.Kvarda Attila, a Keszthelyi Kórház főigazgatója az MTI érdeklődésére szombaton elmondta: az életveszélyes állapotban kórházba került középkorú férfit továbbra is intenzív osztályon ápolják, állapota kielégítő. Egy könnyebben megsérült nő már hazamehetett, a harmadik pedig várhatóan hamarosan elhagyhatja a kórházat.

Korábban írtuk:

Továbbra is a Keszthelyi Kórház intenzív osztályán kezelik a gyenesdiási strandon pénteken villámcsapás miatt megsérült férfit. Egy könnyebben megsérült nő már hazamehetett, egy harmadik páciens pedig várhatóan szintén hamarosan elhagyhatja a kórházat.A legsúlyosabb, Szombathelyre szállított sérült állapotáról egyelőre nincs információ. Kvarda Attila, a Keszthelyi Kórház főigazgatója az MTI érdeklődésére szombaton elmondta: az életveszélyes állapotban kórházba került középkorú férfit továbbra is intenzív osztályon ápolják, állapota kielégítő. Egy fiatal német nő - akit könnyebb fejsérülésekkel szállítottak be - szombat reggel elhagyhatta a kórházat.Szintén kielégítő az állapota a Keszthelyen ápolt harmadik sérültnek, egy fiatal nőnek, akit várhatóan szombaton ugyancsak hazaengednek, ha a még hátralévő vizsgálatok eredményei nála is negatívak lesznek - jelezte az intézmény főigazgatója. Péntek délután négy embert (három nőt és egy férfit) vittek a mentők kórházba - a legsúlyosabb állapotút Szombathelyre -, miután a gyenesdiási strandon villám csapott egy fába és az alatta álló emberekbe. A villám közvetlenül három embert sújtott - közülük két sérültet a helyszínen újra kellett éleszteni -, a negyedik pedig egy elesés során szerzett könnyebb fejsérüléseket.A villámcsapásban életveszélyesen megsérült legsúlyosabb állapotú beteget, egy középkorú nőt a szombathelyi kórházba vitték mentőhelikopterrel. Állapotáról az intézmény az MTI többszöri érdeklődésére hétfőre ígért tájékoztatást.