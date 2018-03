Választás 2018 - Az LMP nem kezdeményez újabb tárgyalást, de nem zárkózik el a visszalépésektől

Szél Bernadett és Hadházy Ákos Gémesi Györggyel, az LMP-vel választási szövetségre lépett Új Kezdet elnökével közösen értékelték újságírók előtt az elmúlt napok ellenzéki egyeztetéseit.



Szél Bernadett kijelentette: a Jobbik ragaszkodik ahhoz, hogy 106 egyéni jelöltet indítson a választáson, holott minden mértékadó elemzés szerint a legszélesebb körű együttműködés vezethet kormányváltáshoz. A DK is ragaszkodik a saját jelöltjeihez - tette hozzá.



Közölte azt is: az elmúlt napok tárgyalásának legfontosabb tanulságának azt tartja, hogy az ellenzéki oldalon a párttömbök még nem értették meg a szavazópolgárok akaratát, és nem kerültek közelebb egy teljes ellenzéki koordináció megvalósításához.



Szerinte pártja mindent megtett a széleskörű együttműködés érdekében, azért, hogy a választók minden körzetben egyetlen ellenzéki jelölttel találkozzanak. Ez nem az egyéni stratégiák helye - közölte, hozzátéve: tiszta helyzetet kívántak teremteni, de ahogy fogalmazott, nem mindenki érdekelt abban, hogy tiszta helyzet legyen Magyarországon.



Három hetet szántak a tárgyalásokra, amelyek során bátor kezdeményezéssel éltek - vélekedett -, sőt "bementünk az oroszlán barlangjába". Jelentős kockázatokat vállaltak a tárgyalások létrejötte érdekében, ezeket a tárgyalásokat azonban nem lehet a végtelenségig húzni.



Közölte azt is: "ahol egy ajtó bezárul, ott mindig nyílik egy másik", arra utalva, hogy a cél jelenleg a minél nagyobb választási részvétel elérése. Megjegyezte: ebben Vona Gáborral, a Jobbik elnökével is egyetértett hétfő esti, egy benzinkúton tartott tárgyalásukon.



Hadházy Ákos leszögezte: bárki bármit mond, pártja nem rúg fel semmilyen asztalt, csupán feláll attól az asztaltól, amelyhez partnerei - a Jobbik valamint az MSZP és szövetségesei - egyszerre nem voltak hajlandók leülni, de figyelni fog arra, mi zajlik ott.



Úgy fogalmazott: ne vegyen arra mérget a Fidesz, hogy nem lesznek még meglepetések a választás előtt.



Gémesi György azt közölte: pártszövetsége mindent megtett azért, hogy utat nyisson a párbeszédnek, ezt az utat nem ők zárták be. Azt mondta: rajtuk kívül senki nem akar őszintén megállapodni, és azok, akik most együttműködésről beszélnek, semmit nem tettek azért.



Szél Bernadett arra a kérdésre, hogy osztja-e jelölttársa, Vágó Gábor véleményét a vasárnapi tárgyalásokkal kapcsolatban, leszögezte: nem tartja szerencsének, hogy ellenzéki pártok között ilyen diskurzus folyik, így nem kíván abban részt venni. Ugyanígy nem kommentálta Toroczkai László Jobbik alelnök LMP-vel kapcsolatos bírálatát sem.



Hadházy Ákos az édesanyja korábbi földvásárlási szándékával kapcsolatos kérdésre úgy felelt: ilyen ügyekkel azért próbálják lejáratni, mert lebuktatta a miniszterelnök vejét és más kormánypárti politikusokat.