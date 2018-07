Szijjártó: az EU-nak is érdekében áll az erős visegrádi hang

A tárcavezető a Századvég Nyári Egyetem megnyitóján kiemelte: az Európa jövőjéről szóló vitában "hallatni kell a hangunkat", különösen azért, hogy az EU versenyképes legyen a világgazdaságban, visszaadják az európai emberek biztonságát, "megőrizzék keresztény kultúránkat és európai identitásunkat", tisztességes és őszinte vitát folytassanak a következő hétéves költségvetésről, megvédjék az európai demokráciát, valamint bővülhessen az Európai Unió.



Szijjártó Péter a versenyképességgel kapcsolatban közölte: elfogadhatatlan, hogy adóharmonizációt kellene életbe léptetni az unióban. A biztonságot illetően elmondta: tettekben is meg kell jelennie a nyugat-európai álláspontváltozásnak. Az európai demokrácia vonatkozásában arról beszélt, hogy antidemokratikus hozzáállás a fontos kérdések gyors lezárása az európai parlamenti választás előtt.



A külügyminiszter kifejtette: az EU előtt olyan történelmi kihívások állnak, amelyek alapvetően biztonsági jellegűek. Ugyanakkor Európában "korábban kikezdhetetlennek tartott értékeket vettek támadás alá", olyan értékeket, amelyek az európai társadalmi és gazdasági berendezkedés alapjait jelentették - magyarázta.



Úgy vélte, rendkívül élénk vita alakult ki az EU jövőjéről, és bár a vita ténye nem rossz hír, az igen, hogy ez a vita szinte pillantok alatt érzelmi alapokra helyeződött, és mindenkit megbélyegeznek, aki nem a mainstream elvárásai szerint beszél. Így megkérdőjelezhető, hogy lesz-e racionális végeredménye a vitának - fűzte hozzá.



A tárcavezető kijelentette: a V4 eddig is a józan ész hangját képviselte ebben a vitában, és a jövőben is hűek maradnak ehhez a szokásukhoz, határozottan hallatják hangjukat a vitában.



Megjegyezte: Közép-Európa mára az EU növekedési motorjává vált, és ez a térség a legbiztonságosabb az unióban, de "nem voltunk elég bátrak mondani ezt" az elmúlt időben.



Úgy látja, "a számok és az eredmények a mi oldalunkon állnak", és a V4-es országok már sokszor bebizonyították, hogy vitatott politikáikkal az itt élők és minden európai érdekét szolgálják.



Barthel-Rúzsa Zsolt, a Századvég Alapítvány elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: a visegrádi országok büszkék lehetnek arra, hogy van múltjuk, mert ez azt jelenti, hogy vannak stabil alapok, amelyekre építeni lehet.



Mint mondta, a V4-es közösséget erőssé teszi az a hozzáállás, amely arra összpontosít, hogy mi tartja össze és nem arra, ami szétválasztja őket. Ennél is fontosabb azonban, hogy a kormányaikat érdekli, hogy az emberek mit gondolnak a jövőről, politikáról és Európáról és eszerint cselekszenek - közölte.



Barthel-Rúzsa Zsolt korábban az M1 aktuális csatorna műsorában elmondta: a visegrádi négyek együttműködése a témája a Századvég Alapítvány hétfőn kezdődő nyári egyetemének, a résztvevők a V4 gazdasági szerepéről, a migrációról és Európa jövőjéről hallhatnak előadásokat, valamint arról, hogyan tud a jövőben jobban együttműködni Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia.



A nyári egyetemet V4-es partnereikkel, a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával szervezték meg. A programra húsz olyan egyetemistát választottak ki, aki főleg társadalom- és politikatudományi érdeklődésű, és nyitott arra, hogy ezekről a témákról tartson és hallgasson előadásokat.