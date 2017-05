Szijjártó 20 millió eurót ajánlott fel Duerte kormányának

Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találkozója Davaóban 2017. március 27-én. Balról Enrique Manalo Fülöp-szigeteki külügyminiszter, jobbról Delfin N. Lorenzana védelmi miniszter látható.

(Fotó: KKM / MTI)

A magyar kormány 20 millió eurós támogatás ajánlott fel a Fülöp-szigeteki kormánynak a Manila-öböl és a Laguna-tó megtisztítására, jelentette be Emmanuel Piñol, a Fülöp-szigeteki kormány mezőgazdasági államtitkára a Facebookon - írta meg a 444.hu A Külgazdasági és Külügyminisztérium külön közölte, hogy nem támogatásról van szó, a találkozón arról esett szó, hogy az Eximbank az 510 millió eurós országlimit terhére tudna finanszírozást nyújtani a projekthez, amennyiben abba magyar vállalatokat is bevonnak - írják.A lap arról is beszámolt, hogy Piñol elmondta, hogy a pénzt Szijjártó Péter ajánlotta fel, miután megemlítette neki, hogy a Fülöp-szigeteki mezőgazdasági minisztérium halászati programjában milyen fontos szerepet játszik a tavak, folyók, patakok és öblök megtisztítása. Hozzátette, hogy az egész Fülöp-szigeteki delegációt meglepte Szijjártó Péter nagylelkű felajánlása.

Az államtitkár hozzátette, hogyPiñol szerint. Szijjártó azt mondta,. Az országban zajló tömeggyilkosságokról valószínűleg nem volt szó - jegyezte meg a lap.

"A magyar külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a hitelkeret és a Laguna-tó és a Manila-öböl megtisztítására adott 20 millió eurós támogatás felhasználásához nem kötöttek feltételeket, mert az úgy venné ki magát, mintha bele akarnának avatkozni a Fülöp-szigetek belügyeibe"

- írta az államtitkár. ​Ez azért is lényeges, mert - ahogy arról korábban mi is beszámoltunk -, Fülöp-szigetek kormánya úgy döntött, hogy a továbbiakban nem fogad el segélyt a Rodrigo Duterte elnök drogellenes kampányát bíráló Európai Uniótól (EU), és ezzel 250 millió eurótól (mintegy 77,5 milliárd forinttól) eshet el."Az elnök megszívlelte a pénzügyminisztérium ajánlását, amelyben a tárca azt javasolta, hogy ne fogadjon el több segélyt az EU-tól, mert ez lehetővé tenné a blokknak, hogy beavatkozzon a Fülöp-szigetek belügyeibe" - hangsúlyozta Ernesto Abella elnöki szóvivő.