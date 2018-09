Orbán: a Fidesz meg akarja reformálni az Európai Néppártot - videó

A Fidesz az Európai Néppárt (EPP) lojális tagja, "ott is akarunk maradni", és azért dolgozunk, hogy meg tudjuk reformálni az EPP-t - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden az Európai Parlament (EP) strasbourgi ülését követő sajtótájékoztatóján



A néppárttal kapcsolatban a kormányfő kifejtette: vissza kell találni az alapítók és Helmut Kohl által kijelölt útvonalra, értékekhez, bátorsághoz és karakterhez, hogy a keresztény-konzervatív megközelítésnek is legyen pártja az európai politikában, az ilyen gondolkodású embereknek is legyen képviselete Európában, "mert ma ilyen nincs".



Orbán Viktor úgy látja, az EPP bajban van, az elmúlt években "elvesztettük a karakterünket, elhagytuk az alapító atyáknak a tanításait, egy olyan európai pártcsalád lettünk, amelynek nincs karaktere, nincs saját akarata, állandóan óvatos és méricskél, és gyakorlatilag úgy ugrálunk, ahogy a szocialisták meg a liberálisok fütyülnek". Szerinte a néppártnak egyetlen célja van, az, hogy "jaj, csak meg ne vádoljanak bennünket az európai sajtóban vagy éppen az európai fórumokon".



A Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel folytatott közelmúltbeli tárgyalásával kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: a határok megvédése nem pártkérdés. Neki közömbös - mondta -, hogy az a kormány, amelyik meg akarja védeni a határokat, tőlünk jobbra vagy balra áll, "egy dolog számít, hogy akarja megvédeni Európa határait, mert azok a mi közös határaink".



Világossá tette: pártösszetételre való tekintet nélkül minden kormánnyal mindig együtt fog működni azért, hogy közösen megvédjék az európai határokat.



"Ennyit érdemes belelátni az olasz és a magyar kormány együttműködésébe" - jegyezte meg.



A Sargentini-jelentésről szóló EP-vitát abszurdnak minősítette Orbán Viktor, úgy érvelve: Magyarországon áprilisban parlamenti választás volt, a magyarok eldöntötték, mi legyen, és a választási kampányban az összes kérdést - köztük például a CEU és a civil szervezetek ügyét - megvitatták. Az EP pedig most arra vállalkozik - folytatta -, hogy a magyar emberek által meghozott döntést felülírja, illetve arra kényszerítse a magyar kormányt, hogy az emberek döntése helyett azt hajtsa végre, amit itt "ránk akarnak erőltetni".



A miniszterelnök szerint egyébként "a kommunista időkben beszéltek velünk úgy, mint ahogy itt néhányan". "Hiába nem a Szovjetunióban, hanem az EP-ben vagyunk", a vitában tapasztalt kioktatás, fenyegetőzés "kommunista tempó".

Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Európai Néppárt (EPP) frakcióülésén az EP épületében, Strasbourgban 2018. szeptember 11-én. Mellette jobbra Manfred Weber, az Európai Néppárt, az EPP frakcióvezetője.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Orbán: a néppárt kedvére tesz a szocialistáknak, ez bevándorláspárti koalíció lesz



A migráció kérdése osztja meg az Európai Néppártot (EPP), amely kedvére próbál tenni a szociáldemokratáknak és a liberálisoknak, hogy a jövő évi választások után koalíciót tudjon velük alkotni - jelentette ki Orbán Viktor a magyar helyzetről szóló keddi európai parlamenti vitát követően.



Sajtótájékoztatóján a kormányfő arról beszélt, hogy ha a néppárt összeáll a szociáldemokratákkal, a liberálisokkal és Emmanuel Macron francia államfő szervezés alatt lévő pártjával, akkor "a bevándorlás el fogja árasztani Európát".



"Ez migrációpárti koalíció lesz, s ez rossz hír Európának, akkor a kontinensnek a mi felfogásunk szerint ez a története véget ér. Szeretnénk ezt megváltoztatni, mindent meg kell tennünk a keresztény Európa érdekében, hogy ez ne jöjjön létre" - mondta. "Jelen pillanatban még messze kisebbségben vagyunk" - tette hozzá.



Újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor leszögezte, a Fidesz senki felszólítására nem fog távozni az EPP-ből, de a konzervatív erőket összefogó pártcsalád reformra szorul, ha sikeres akar lenni a jövő évi EP-választásokon. Rámutatott, hogy a néppárt többi tagja majd eldönti, hogy akar-e velük együttműködni.



Mint mondta, az EPP-nek a bevándorláspárti álláspontról át kellene állnia a határvédelem és az illegális migránsokkal szembeni határozott fellépés politikájára.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke nemrég azt mondta, számára gondot jelent a Fidesz néppárti tagsága. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor leszögezte, "nekünk is probléma, hogy ő ott van", de a pártnak szélesnek kell lennie a siker érdekében, és ha van elég intelligencia és valóban vannak közös célok, akkor meg kell férni.



"Maradunk és harcolunk" - fogalmazott.



Az EP szerdán szavaz a testület illetékes bizottságában korábban már nagy többséggel elfogadott jelentésről, amely szerint Magyarországon fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és rendszerszintű sérülésének, s ez indokolja az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását.



Erről szólva Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy az eredmény már megvan, a döntések megszülettek, a Judith Sargentini által összeállított dokumentumot jóvá fogják hagyni a képviselők, aztán megpróbálják kizárni a Fideszt az Európai Néppártból.



Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e kompromisszumra a Közép-európai Egyetem (CEU) és a civil szervezetekre vonatkozó új jogszabályok terén az EPP támogatásának érdekében, Orbán azt válaszolta, hogy a kifogásolt kérdéseket a magyar emberek már eldöntötték, s ő nem változtathatja meg ezt a döntést, de ha még ezt is szeretné, a parlamenten soha nem mennének át ezek a javaslatok.



A jelentés elfogadáshoz a leadott voksok több mint kétharmadára, valamint az összes képviselő abszolút többségének támogatására (vagyis legalább 376 szavazatra) van szükség. A tartózkodás nem fog leadott szavazatnak számítani.