OGY: A választottbíráskodásról és az ügyvédi tevékenységről vitáztak

Meghatalmazások nyilvántartása A jövőben az általános meghatalmazást elegendő lesz egyetlen bíróság előtt bejegyeztetni, és ez már akár az ország összes bírósága előtt kiválthatja az egyedi meghatalmazást - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló törvényjavaslatot ismertetve pénteken az Országgyűlésben.



Államtitkár: a képviseleti jogot nem kell külön-külön igazolni az egyes bírósági eljárásokban



Völner Pál közlése szerint a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat a 2016 novemberében elfogadott és 2018. január 1-jén hatályba lépő új polgári perrendtartásról szóló törvény szabályozásának kiteljesedését szolgálja.



Mint mondta: jelenleg az általános meghatalmazások nyilvántartása nem egységes és nem is közhiteles, csak a nyilvántartást vezető konkrét bíróságnál pótolja az egyes perekre szóló külön meghatalmazást ráadásul a gyakorlatban még mindig papíralapú.



Az új polgári perrendtartásról szóló törvény ugyanakkor már az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásáról rendelkezik, amivel hatékonyabban biztosítható az általános meghatalmazáson alapuló képviseleti jog fennállásának és terjedelmének azonnali és hiteles igazolása a bírósági peres és nemperes eljárásokban - tette hozzá.



Az igazságügyi tárca államtitkára hangsúlyozta: a törvényjavaslat alkalmas eszköz arra, hogy a képviseleti jogot ne kelljen külön-külön igazolni az egyes bírósági eljárásokban, hanem elegendő legyen annak fennállását az egységes nyilvántartásban ellenőrizni. Az általános meghatalmazást így elegendő egyetlen bíróság előtt bejegyeztetni, és ez már akár az ország összes bírósága előtt kiválthatja az egyedi meghatalmazást. Közölte: mindez adminisztrációs tehertől mentesíti a bíróságokat és várhatóan a bírósági eljárások elhúzódásának mérséklésében is a szerepet játszhat, mert nem kell több bíróságon is bejegyeztetni az általános meghatalmazást és lefolytatni az ezzel kapcsolatos nyilvántartási eljárást, ha a fél több bíróság előtti eljárásra kívánja feljogosítani képviselőjét.



Másrészt - folytatta -, adminisztrációs tehertől mentesülnek az eljárásban részt vevő felek is, mert szükségtelenné válik a fennálló képviseleti jog különböző eljárásokban történő ismétlődő igazolása, ha a fél több bíróság előtt folyamatban lévő különböző eljárásokkal összefüggő képviseletre hatalmazza meg ugyanazt a képviselőjét.



Közölte: a törvényjavaslat tehát az új polgári perrendtartásról szóló törvény szabályozási koncepciójában célként kitűzött perhatékonyság kiteljesedését szolgálja, egyben a modern kor kihívásaihoz és technológiai lehetőségeihez illeszkedő nyilvántartási rendszer megvalósítását célozza.



Fidesz: adminisztrációs terhek csökkennek



Vitányi István (Fidesz) szerint az adminisztrációs terheket csökkenti az általános meghatalmazáson alapuló képviseleti jog fennállásának és terjedelmének azonnali és hiteles igazolása az országos, közhiteles nyilvántartás révén a bírósági peres és nemperes eljárásokban.



A kormánypárti politikus azt mondta, az általános meghatalmazás nyilvántartásba vételét a kérelmező lakóhelye, jogi személy esetén a székhelye szerint illetékes fővárosi, meggyei törvényszék végzi el. Ezt követően a megbízott bármely bíróság előtt intézheti megbízottja ügyeit - tette hozzá, jelezve ugyanakkor, hogy ez meghatalmazás csak a polgári és a közigazgatási ügyekre vonatkozik. Nem terjed ki a meghatalmazás a büntetőeljárásokra vagy például a fizetési meghagyásos eljárásokra - részletezte.



Vitányi István közölte, az általános meghatalmazás korlátozható, és a visszaélések kiküszöbölése miatt a meghatalmazást csak a meghatalmazó terjesztheti elő.



Jelezte azt is, hogy közhiteles nyilvántartás működéséért az Országos Bírósági Hivatal elnöke tartozik felelősséggel.



Jobbik: előremutató a törvényjavaslat



Gyüre Csaba (Jobbik) közölte, pártja programjában rögzítette, hogy támogatja azokat a javaslatokat, amelyek a bírósági eljárásokat gyorsítják. A mostani törvényjavaslat előremutató, kizárólag szakmai, ugyan az eljárások pici szegmensére vonatkozik, de támogatják - mondta.



Kiemelte, hogy az általános meghatalmazások most létrehozandó nyilvántartása országos, közhiteles, elektronikus lesz és az eljáró bíróságok közvetlenül elérhetik.



Az ellenzéki politikus beszélt a törvényjavaslat néhány eleméről, így arról, hogy az általános meghatalmazás maximum öt évre adható. Hozzátette: a nyilvántartásba vételről a bíróság nemperes eljárásban 15 napon belül dönt, a döntés ellen fellebbezni lehet.



A KDNP támogatja a javaslatot



Vejkey Imre (KDNP) azt mondta, a bíróságokra évenként 200 ezer peres, közel egymillió nemperes ügy érkezik, és ezek lefolytatásához a jelenleg hatályos polgári perrendtartás nem nyújt megfelelő keretet, az ügyek húzódnak. Ezért vált szükségessé a polgári perrendtartás megújítása - hangsúlyozta.



Elmondta, országosan egységes bírósági nyilvántartás célja az általános meghatalmazáson alapuló képviseleti jog tényének és annak terjedelmének igazolása. Ha az általános meghatalmazásból más nem tűnik ki, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az bármely, a törvény hatálya alá tartozó eljárásban képviseletre jogosít - magyarázta.



Hozzátette: ha a bejegyzésre jogosult bíróság nem állapítható meg, például azért, mert a meghatalmazó külföldi székhelyű gazdasági társaság, akkor az eljárást kizárólag a Fővárosi Törvényszék folytathatja le. A nyilvántartásba vételi kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni, annak tartalmát rendelet határozza majd meg - jegyezte meg.



Közölte, a KDNP támogatja a törvényjavaslatot.



A fideszes Turi-Kovács Béla azt szorgalmazta, hogy a fizetési meghagyásos ügyek a közjegyzőktől kerüljenek vissza a bíróságok hatáskörébe.



A jobbikos Staudt Gábor azt vetette fel, hogy jogalkotói fellépés lehet szükséges olyan esetekben, amikor az első tárgyalás előtt az ügyfél az utolsó pillanatban ad meghatalmazást az ügyvédnek, mert ilyenkor az iratot már nem lehet elektronikusan benyújtani, hanem csak papíralapon. Hozzátette: az Országos Bírósági Hivatal elnöke erre a felvetésére levélben válaszolva ugyan azt erősítette meg, hogy a bírák elfogadhatják a papíralapon benyújtott meghatalmazást, de szerinte a gyakorlat mást mutat.



Völner Pál zárszavában megköszönte a frakciók támogatását az általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. A fizetési meghagyásokról elmondta: az ilyen ügyek mintegy 6 százaléka kerül csak bírói útra, így ez lényeges könnyítést jelent bíróságok életében. A másik témával kapcsolatban a bírói gyakorlat tisztázását javasolta. Választottbíráskodás Államtitkár: a választottbíráskodásról szóló törvényjavaslat vonzóbbá teheti a hazai befektetési környezetet



Völner Pál, az igazságügyi tárca államtitkára elmondta: a törvényjavaslat célja a magyarországi állandó választottbíráskodás szervezeti kereteinek új alapokra helyezése, az 1994-ben elfogadott választottbíráskodásról szóló törvény szabályozási hiányosságainak pótlása és az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága által elfogadott modelltörvény 2006-os módosításának átvétele.



Hozzátette: a kormány reményei szerint a választottbíráskodásra vonatkozó új szabályozás hozzájárul a hazai befektetési környezet vonzóbbá tételéhez és közvetve elősegíti a Magyarország versenyképességének javítását, gazdaságának erősödését.



Elmondta: a javaslat a legnagyobb ügyforgalmat bonyolító, a hazai választottbírósági rendszerben legnagyobb súllyal bíró, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörébe utalja a kereskedelmi ügyeket.



Ezzel párhuzamosan megszűnik az Energetikai Állandó Választottbíróság és a Pénz- és tőkepiaci Állandó Választottbíróság.



Ismertetése szerint a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó állandó választottbíróság vezető testületének tagjait a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Bankszövetség delegálja, míg az elnököt az MKIK küldi.



Közölte: annak érdekében, hogy a választottbíróság törvényes működése kikényszeríthető legyen, a javaslat indokolás nélküli visszahívási jogot biztosít a vezető testület felállításáért felelős szervezetek részére. Az előterjesztés alapján az elnökség jelölheti ki a választottbírákat akkor, ha a felek nem tudnak megállapodni azok személyében, vagy ha a felek által jelölt választottbírák nem tudnak megállapodni a választottbírósági tanács elnökének személyében.



Völner Pál elmondta: a választottbírák kijelölési eljárása során kiemelten fontos szerepe van a választottbíró-ajánlási listának, amelyre legalább 10 év jogászszakmai gyakorlattal és jogi szakvizsgával rendelkező, 75. életévét még be nem töltött személy kerülhet fel.



Fidesz: a javaslat pótolja a jelenlegi hiányosságokat



Vitányi István (Fidesz) kiemelte: a javaslat pótolja a hatályos törvény hiányosságait, figyelembe veszi az ENSZ nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos szabályainak módosításait és új alapokra helyezi a választott bíráskodás szervezeti kereteit. Szerinte a választott bíráskodás így valódi alternatívát jelent majd a peres eljárások mellett és a külföldi befektetőkben is bizalmat ébreszthet.



Felidézve a választott bíráskodás magyarországi történetét arra emlékeztetett, hogy a szocialista állami berendezkedés miatt nem tudott olyan teret nyerni ez a vitarendezési forma a kereskedelmi konfliktusokban mint a nyugati országokban, holott lett volna igény erre.



A választott bíráskodást a polgári per elsődleges alternatívájának nevezte. Rámutatott: tavaly rekord mennyiségű működő tőke érkezett külföldről, ennek fenntartása érdekében az alternatív bíráskodás érdekében is lépni kell, amely gyorsabbá, rugalmassá teszi a döntéshozatalt, és szakértelemmel tölti fel azt. Az igény a nemzetközi ügyek esetében a legnagyobb arra - mutatott rá.



A legfontosabb újításnak nevezte az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos szabályokat, mint mondta, a javaslat részletesen meghatározza, milyen jogcímen van lehetőség ilyen intézkedés elrendelésére. A gyorsaság érdekében is lép az előterjesztés - mondta -, de megteremti a lehetőséget az ítélet egy éven belüli felülbírálatának az eljárásban figyelembe nem vett tény alapján.



A változtatás rendelkezik az ítélet érvénytelenítését követő eljárási rendről is - hangsúlyozta Vitányi István -, amelynek során a felek dönthetnek új összetételű tanács létrehozásáról is. Arra továbbra is mód lesz, hogy a pénz- és tőkepiaci, valamint energetikai ügyekben szakértelemmel rendelkezők hozzanak döntést, erre szolgál az erre alkalmas embereket felsoroló külön lista.



Az MSZP részben tudja támogatni a javaslatot



Teleki László, az MSZP vezérszónoka a nyugodt és kiszámítható környezet megteremtését tartotta fontosnak és jelezte, hogy részben tudják támogatni a kormányzati elképzeléseket, ugyanakkor több szakmapolitikai szempont alapján tartózkodni fognak.



Egyetértett a választottbíráskodás beolvadásával, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyobb perértéknél lényegesen költségesebb az eljárás, mint a polgári per, ráadásul a végeleges ítélettel szemben nincs fellebbezési lehetőség. Megjegyezte: ennek ugyan előnye, hogy gyors lezárást tesz lehetővé, azonban a nyilvánvaló tévedések nem orvosolhatók, s ezt nem kezeli a módosítás.



KDNP: a javaslat pótolja a régi törvény hiányosságait



Vejkey Imre, a KDNP vezérszónoka a választottbíráskodás gyorsaságát és hatékonyságát méltatta, utalva arra is, hogy a bíróságok magas esetszáma miatt a jelenlegi rendszer alkalmatlan arra, hogy ezen ügyeket is kezelje. Megjegyezte: a vállalkozások és külföldi partnereik egyre nagyobb arányban kötik ki ezt a vitarendezési módot szerződéseikben.



A kormánypárti politikus elmondta, hogy az 1994 óta hatályos jogszabályt a gazdasági és társadalmi viszonyok változása és a jogfejlődés miatt kell felváltani, az új indítvány pedig pótolja a régi hiányosságait. Az új szabályozás figyelembe veszi az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának modelltörvényét és új alapokra helyezi a szervezeti kereteket is - tette hozzá.



Vejkey Imre szerint indokolt rövid határidőt adni a tények és bizonyítékok előterjesztésére, s az is jó irány, hogy megteremtik a választottbírósági eljárásba beavatkozás lehetőségét.



Jobbik: alapjaiban jó a javaslat



Staudt Gábor, a Jobbik vezérszónoka alapvetően előremutatónak nevezte a javaslatot és helyeselte, hogy az a nemzetközi tendenciákba illeszkedik.



Az ellenzéki politikus arról érdeklődött, mi az indoka, hogy az integráció nem érinti a sport és agrárügyekben érintett választottbíróságokat. Értékelése szerint noha a felek bármit szabályozhatnak szerződésben, nagyobb perértéknél indokolt lenne a maximalizálni a költségeket. Nem tartotta alátámasztottnak a legfeljebb hatvan fős létszámkeretet sem és arra is rákérdezett, miért 10 évvel magasabb mértékben, 75 évben határozták meg a felső korhatárt.



Azt is kérdezte, miért 24 év a minimális életkor és azt hogyan határozták meg.



Mint mondta, megvárják a válaszokat, mielőtt döntenek a támogatásról.



Kormány: más leterheltséggel dolgoznak az érintettek



Völner Pál zárszavában megköszönte a hozzászólásokat, az MSZP-s vezérszónoknak választ adva pedig azt közölte: a felülvizsgálat kiszélesítése a hatékonyságot kérdőjelezné meg.



A Jobbik kérdéseire pedig azt fejtette ki: a sport és az agrárágazat speciális szakértelmet igényel, a hatvan fős korlátot pedig emeltebb szakmai követelmények mentén határozták meg. A 24 éves alsó korhatár a korábbi jogszabályban is így szerepelt, a 75 éves felsőnél pedig azt vették figyelembe, hogy a területen kisebb a leterheltség.



Ezt követően az elnöklő Latorcai János lezárta az általános vitát. Az ügyvédi tevékenységről Kormány: cél a közbizalom erősödése



Völner Pál, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára expozéjában egyre bonyolultabbnak nevezte az utóbbi évtized jogvitáit és úgy értékelt: azokhoz jogi szaktudással rendelkező szakemberek közreműködése szükséges.



Megjegyezte: közel két évtized telt el a hatályos törvény megalkotása óta, ezért időszerűnek tartották egy egységes szemléletű kódex létrehozását, amit szakmai szervezetek bevonásával, egy éves munkával tettek meg.



Az államtitkár célként jelölte meg, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödjön. Mint mondta, ennek jegyében készült egyebek mellett a polgári és a büntető törvénykönyv, a polgári és közigazgatási perrendtartásról szóló szabályok és előkészítés alatt áll az új büntetőeljárási törvény.



Kifejtette, hogy a mostani javaslat érinti a jogtanácsosi rendszert és ügyvédi kamarai tagsághoz köti az érintettek egyes feladatait; a jogi előadókra pedig az ügyvédjelöltekkel azonos kötelező továbbképzési szabályok vonatkoznak.



Völner Pál elmondta azt is, hogy a klasszikus feladatok mellett kiegészítő tevékenységet is folytathatnak az érintettek a továbbiakban: ez lehet biztosítási tanácsadás, társasházi közös képviselői tevékenység és bizalmi vagyonkezelés.



Jelezte azt is, hogy a kötelező felelősségbiztosítás minimális mértékét 8 millió forintban határozzák meg, a sikerdíjat pedig általánosságban nem tiltják, ugyanakkor bíróság előtti érvényesíthetőségét szigorúbban szabályozzák. E szerint az összeg a megbízási díj kétharmadát nem haladhatja meg.



Az államtitkár beszámolt arról, hogy új eljárási szabályok vonatkoznak majd a kirendelt védőre, akit elektronikus rendszerből véletlenszerűen választanak ki, ugyanakkor az ügyterheltséget és a földrajzi sajátosságokat is figyelembe veszik.



Szavai szerint a szakterület minden szereplőjére és szervezetére speciális szabályokat fogalmaztak meg, létrehozták a bejegyzett ügyvédi irodaközösség fogalmát és új szereplőként nevesítik az ügyvédi asszisztenst.



Völner Pál elmondta továbbá, hogy kibővül a kiszabható fegyelmi rendelkezések köre, ami differenciáltabb szankciókra ad lehetőséget, a fegyelmi bizottságok pedig nem helyi, hanem regionális és országos alapon szerveződnek a továbbiakban.



Fidesz: meghatározzák a klasszikus és kiegészítő ügyvédi tevékenységek körét



Gulyás Gergely (Fidesz) azt mondta, hogy az indítvány meghatározza az úgynevezett klasszikus ügyvédi tevékenységek körét, de mellette rögzíti a kiegészítő tevékenységeket is. Az utóbbiak közé sorolta az adó- és munkaügyi tanácsadást, a bizalmi vagyonkezelési, valamint a társasházi közös képviselői tevékenységeket. A javaslat egyértelművé teszi, hogy a kiegészítő tevékenységet az ügyvédi munka keretében lehet ellátni - hangsúlyozta.



Az ügyvédi tevékenységnek minősülő feladatokat ellátó jogtanácsosokat egy már meglévő hivatásrendi kamarába integrálják - ismertette a változásokat. Nem minden jogtanácsosnak kötelező belépnie, de a jövőben csak a kamarai tagsággal rendelkezők láthatnak el jogi képviseletet és csak ők ellenjegyezhetnek okiratokat.



A jogszabály kimondja, hogy az ügyvédi hivatást - garanciális okokból - a közhatalmi szervektől függetlenül gyakorolják - emelte ki a vezérszónok.



Továbbra is fő szabály, hogy az ügyfél és az ügyvéd szabadon állapodhat meg a megbízási díjban, de a javaslat ezt a szabadságot a szükséges mértékig korlátozni kívánja - közölte. Az indítvány ugyanis szigorítja a sikerdíj bíróság előtti érvényesíthetőségének feltételeit, korlátozza a sikerdíj kikötését. A bíróság előtt nem érvényesíthető az ügyvédi tevékenység eredményességéhez köthető munkadíj, ha annak összege meghaladja a teljes munkadíj kétharmadát - tette hozzá magyarázatként.



Kiemelte a helyettes ügyvéd jogintézményének bevezetését, ami lehetőséget teremt arra, hogy az ügyfeleket az ügyvéd akadályoztatása esetén is folyamatosan ellássák. A törvény a letét szabályozását is módosítja, kimondja, hogy annak ellenőrzése hatósági ügy - hangsúlyozta.



Az elmúlt 25 esztendő bebizonyította, hogy az ügyvédi kamarák pártatlanul, hiteles köztestületként, a szakmaiság talaján állva látják el feladatukat, a kamarai rendszert ezért meg kell őrizni - összegzett.



MSZP: szükség lenne a minimális rezsióradíj bevezetésére



Bárándy Gergely (MSZP) azt mondta, hogy tudomása szerint az Igazságügyi Minisztérium egy meglehetősen hosszú egyeztetést folytatott az ügyvédi kamarával, a törvény pedig a testület egyetértésével készült.



A képviselő az egyik legfontosabb újításnak nevezte, hogy a jogtanácsosokat az ügyvédi kamarába integrálják. Ez szerencsésebb, mintha egy új kamara alakult volna, de a változtatással az ügyvédtársadalom egy jelentős része nem ért egyet - közölte. A vezérszónok arra is kitért, hogy ha a sikerdíjhoz hozzányúlnak, akkor szerencsés lenne, ha a kamarát köteleznék a minimális rezsióradíj és az ügytípusonként meghatározott minimális óraszám bevezetésére.



A helyettes ügyvéd, valamint az ügyvédasszisztens intézményének bevezetését, illetve az irodaközösségek létrehozását a képviselő helyeselte. Egyetértett azzal is, hogy az ügyvédi tevékenységet gyakorlók számára kötelező továbbképzést írjanak elő. Egyúttal viszont reményét fejezte ki, hogy a kamara bölcs és mértéktartó lesz ezen a területen.



A KDNP a jogtanácsosokkal kapcsolatban javasol változtatást



Vejkey Imre, a KDNP vezérszónoka elmondta: a javaslat többszintű összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg, így megadja az egyes tiltott tevékenységek körét, illetve második szintként új, érdekkonfliktusra vonatkozó szabályokat vezet be, vagyis megadja, hogy milyen esetben nem vállalhat el konkrét ügyeket egy ügyvéd.



Közölte: fő szabályként marad fenn, hogy az ügyvéd és az ügyfél továbbra is szabadon állapodik meg a megbízás díjában. A javaslat ugyanakkor módosítja a letétre és a kirendelésre vonatkozó szabályokat, törvényi szinten szabályozza az ügyvédi társulást, valamint nevesíti az ügyvédasszisztens fogalmát - tette hozzá. Jelezte: a javaslat elfogadásával csökken az állami kontroll mértéke az ügyvédi kamarák felett.



Elmondta: a javaslat szerint a jogtanácsosok ügyvédi kamarába való belépése önkéntes, de jogi képviseletet és okirati ellenjegyzést csak kamarai tagsággal tudnak majd ellátni. Azt javasolta, hogy az ügyvédi kamara tagjaivá váló jogtanácsosok az ügyfélszám korlátozása nélkül járhassanak el a jogi képviseleti tevékenység keretei között.



A Jobbik az ügyvédi irodák átláthatósága mellett érvel



Staudt Gábor, a Jobbik vezérszónoka az ügyvédi irodák pénzügyi átláthatósága mellett érvelt. Szerinte az embereknek joga lenne tudni, hogy egy-egy országgyűlési képviselő vagy kormánytag irodája mennyivel kap több megrendelést egy adott párt kormányra kerülése után.



A képviselő a javaslat pozitív elemei közé sorolta a jogtanácsosok tevékenységének integrálását, és előremutatónak ítélte, hogy egy év regisztrált jogtanácsosság után ügyvédként is tevékenykedhetnek.



Ugyanakkor úgy vélte: a javaslatban foglalt összeférhetetlenségi szabályok az önkormányzati képviselőknél túl szigorúak, a gazdasági társaságok esetében viszont túl megengedőek. Megjegyezte: nem tudni, hogy az előterjesztés ezen pontját "ki rendelte meg", a Miniszterelnöki Kabinetiroda tagadta, hogy ez a passzus esetleg Rogán Antalnak és "baráti körének" lehet érdeke.



Gyüre Csaba, a Jobbik képviselője felszólalásában szintén ezt a pontot kritizálta, szerinte érthetetlen az az ellentmondás, hogy a javaslat szerint az ügyvédek egy zrt. vagy nyrt. igazgatóságának vezetői is lehetnek, azonban egy betéti társaságnak nem.