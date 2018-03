NVI: nagyon kevés delegáltat jelentettek be a szavazatszámláló bizottságokba

Pálffy Ilona közölte: a szavazatszámláló bizottságokba a választókerületben induló, valamint országos listát állító jelölőszervezetek küldhetnek két-két delegáltat, míg az országgyűlési egyéni választókerületekben a választókerületben induló jelöltek egy-egy tagot bízhatnak meg.



Hozzátette: eddig a 10 286 szavazókörbe 5500, a 106 egyéni választókerületi választási bizottságba mintegy 250 delegáltat jelentettek be.



Kiemelte, március 29-ig lehet külképviseleti megfigyelőket bejelenteni, és ugyaneddig delegálhatnak a jelölőszervezetek 5-5 embert az NVI-hez, a levélszavazatok feldolgozásának ellenőrzésére.



Az NVI elnöke elmondta, a külképviseleti névjegyzékbe mintegy 40 ezren regisztráltak már, ez 11 ezerrel meghaladja a négy évvel ezelőtti számot. A legtöbben továbbra is Londonban szavaznának, 6400-an, Münchenben 3200-an, Stuttgartban 2300-an, Hágában 1700-an. A külképviseleti névjegyzékbe március 31-én 16 óráig lehet jelentkezni.



Az átjelentkezők száma is nő, már 66 200-an jelezték, hogy nem a lakóhelyükön, hanem egy másik magyarországi településen szavaznának. Az átjelentkezésekre április 6-án 16 óráig van lehetőség. Négy évvel ezelőtt 128 ezren jelentkeztek át.



A levélben szavazók regisztrációja március 24-én zárul, eddig 372 ezren regisztráltak, a szavazási levélcsomagokat hétfőn adta postára az NVI.



A nemzetiségiek pénteken 16 óráig kérhetik, hogy nemzetiségük listájára szavazzanak. Pálffy Ilona elmondta: eddig összesen mintegy 60 ezren regisztráltak, a legtöbben (32 ezren) németek. Hozzátette, ők a "várományosai" a kedvezményes mandátumnak, amelyet a "normál" országos listás mandátumhoz szükséges szavazatszám negyedéért szerezhetnek meg. Ehhez négy évvel ezelőtt 22 ezer voksra lett volna szükség.