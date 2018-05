Megszólalt a Borsnak a pár, akik a vád szerint rabszolgaként tartottak egy halottnak hitt nőt

kép: BorsOnline

A Bors megszólaltatta azt a monorierdői párt, akiket az elmúlt évtizedek egyik legszörnyűbb bűncselekményével vádolnak. A hatóságok szerint évekig rabszolgaként tartottak és láncra verve dolgoztattak egy budapesti asszonyt. - írja a BorsOnline Monorierdő egyik eldugott, csendes kis utcájának végén barátságtalan kutyák jár­őröznek a lomos portán. Az ud­varról egy vasajtón át lehet lejutni a kis pincébe – ezt a helyet a monorierdôiek már csak horrortanyaként emlegetik. Kiderült: a telektulajdonos pár a pince mélyén hosszú éveken át tartott fogva egy budapesti nőt. Icuka még 2010 decemberében tűnt el, hét évig senki sem hallott róla, 2016-ban hivatalosan is halottá is nyilvánították. Így nem csoda, hogy össznépi döbbenet övezte, amikor az asszony tavaly nyáron láncokkal és lakattal a lábán bukkant fel egy vecsési vegyesbolt előtt.Modernkori rabszolgaA zsaruk azonnal nyomozni kezdtek, és hamarosan kirajzolódott a horrorfilmbe illő történet: bár 2010-ben Icuka önszántából költözött a házaspárhoz, akiknél lakhatást és ételt kapott némi munkáért cserébe, az élete hamarosan rémálommá vált, többször is el akarta hagyni a tanyát. A páros azonban mindig megtalálta, visszavitte, a dolog pedig odáig fajult, hogy ha elmentek hazulról, lábát összeláncolták és lelakatolták a pincében. Az asszony hónapokon át élhetett rabszolgasorban, egy nap azonban sikerült lefejtenie magáról a láncot, megszökött, s a vecsési vonat sínpárján gyalogolt az élelmiszerboltig. A helyiek még mindig nem hiszik el a történteket.Hamar szabadultak

Mindenki ismeri a párt, és bár tény, hogy gyakran iszogattak, ezt senki nem gondolta volna róluk. Mi soha nem láttuk ezt a nőt, nem is tudtunk a létezéséről, pedig Lajost és Emíliát is jól ismerjük. De egy ilyen cselekmény után csodálkozunk, hogy alig tartották őket fogva. Az elfogásuk másnapján már kint voltak, és árultak a piacon, mintha mi sem történt volna.

– mesélte egy helybeli.

Nem gátolták a nyomozás sikerességét, nem kellett tartani a szökéstől és a bűnismétléstől, így különös indok nem volt a kényszerintézkedés alkalmazására.

– magyarázta a Borsnak a Pest Megyei Főügyészség szóvivője, dr. Gyugyi Csilla.Küllőket javított IcuA Bors megtalálta a párt, azóta is a településen éli mindennapjait. Lajos és Emília tagadja, hogy bármi rosszat tett volna Icuval.

Ő maga kopogtatott be hozzánk, befogadtuk, etettük, itattuk őt, cserébe a ház körül dolgozott, segített küllőket javítani a piacozásra szánt bicikliken. Mi csak segítettünk neki, de ő hol eltűnt, hol visszajött, csavargott mindenfelé, de mi mindig visszafogadtuk, ha visszatért.

– állította lapunknak H. Emília.

Egy nap azonban végleg eltűnt, nem tudtunk róla semmit, csak akkor, amikor úgy egy évvel ezelőtt két férfi jött hozzánk, őt keresték, és közölték: meg akarják verni. Ha tudjuk, akkor sem árultuk volna el, hol van. Lehetséges, hogy ők láncolták le.

– mondta a pár másik tagja, Lajos, aki állítja: soha nem tartották fogva erőszakkal, Ica a boltba is járt. Lajos felháborítónak tartja az őket ért vádakat, szerinte a környéken mindenkinek feltűnt volna, ha erővel tartják fogva Icut.