Megoldotta a UPC az informatikai problémát, ami miatt országszerte nem volt internet

A szolgáltató azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a hajnali informatikai problémát, ami miatt országszerte nem működött vagy akadozott a szolgáltatás, megoldották.A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy amennyiben továbbra is hibát tapasztalnak, indítsák újra modemjüket.

Korábban írtuk:

A Twitteren és a UPC Facebook-oldalán is panaszkodnak a szolgáltató ügyfelei: órák óta nincsen internetszolgáltatás. A területi megjelölést is tartalmazó facebookos posztok alapján úgy tűnik, a probléma kiterjedt: Budapest sok kerülete mellett például Nagykanizsáról, Sopronból, Székesfehérvárról, Szombathelyről és Vácról is érkezett hibajelzés - írja a hvg.hu A lap úgy tudja, a hajnali órákban a szolgáltató ügyfélszolgálata még azt a tájékoztatást adta, hogy rendszerkarbantartás miatt nincs internet. Viszont azóta sincs.