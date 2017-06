Meghalt az Ablak és a Szabadság tér 17 legendás műsorvezetője

Meghalt Nagy György, a köztévé legendás műsorvezetője, olyan műsorok arca, mint az Ablak, A Reggel, a Naprakész, a Szabadság tér 17, a Hol-Mi?, a Főtér vagy a Rocklexikon - jelentették be a rokonok a Facebookon.A halál oka egyelőre nem ismert, de aazt írja: Nagyot négy évvel ezelőtt gyomorrákkal műtötték.Nagy György 1971-től dolgozott a köztévénél, eleinte a kamera mögött, aztán rendező-asszisztensként is. Tagja volt a Viktória rockegyüttesnek, ahol orgonált. Videoklipek, komoly- és könnyűzenei koncertek rendezésén is dolgozott, vetélkedőkhöz írt kérdéseket és filmvágóként is közreműködött. Rendezett és közreműködött reklámfilmekben, írásai pedig az Élet és Irodalom és a Képes 7 lapokban jelentek meg.Később a Magyar Televízió Ifjúsági Osztályának szerkesztő-riportere lett - írja az Index . Készített dokumentumfilmeket, stúdióbeszélgetéseket, riportműsorokat.1986 óta kommentátora volt az állami ünnepségeknek. 1988-tól 2006-ig volt látható Hol-Mi? címmel hétvégi ifjúsági programajánló műsora. 1994-ben lett az Ablak című műsor szerkesztő-riportere, 13 éven keresztül pedig a Forma-1 magyar nagydíj televíziós közvetítésében működött közre riporterként. 2002-ben a Főtér című műsor szerkesztőség vezetője lett. 2005 és 2006 között hétköznap délutánonként talkshow-t vezetett a Nagy Vita címmel lányával, Székely-Nagy Katalinnal.2007-ben, amikor 50 éves lett a Magyar Televízió, 75 részes műsort készített Szabadság tér 17 címmel. A 2010 januárban indult Hogy volt?! című válogatás műsor felelős szerkesztője, a Magyarország története című 46 részes műsornak pedig forgatókönyvíró-műsorvezetője volt. Köztévé címmel 50 részes sorozatot készített Aczél Endrével, Ez az Ő napja címmel pedig 1848-as portrésorozatot készített Ráday Mihállyal. Rocklexikon címmel készült 12 részes portrésorozata rock-előadókról.A köztévétől idén februárban, 45 év munkaviszony után közös megegyezéssel távozott, és nyugdíjba ment. Akkor úgy nyilatkozott, hogy mióta nyugdíjba ment, többet dolgozik mint előtte, részt vett a Ridikül című műsor készítésében is.