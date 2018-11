Már Gyurcsány Ferenc feleségének barátnőjét is körözi az Interpol

Antoaneta Vassileva az Interpol körözési listájánForrás: Ripost

Kommunikációs válságstábot állított fel a DK



Az ügy kiindulópontja, hogy a Demokratikus Koalíció elnökének bolgár üzleti partnere, Cvetan Vaszilev bűntársaival együtt közel kétmilliárd eurót lopott el. Ezt a kétes módon megszerzett összeget felesége, a Dobrev Klárával baráti kapcsolatot ápoló Antoaneta Vassileva svájci ingatlanokba fektette. A bolgár hatóságok rájöttek a trükkre, hajtóvadászatot indítottak a házaspár ellen. Az ügynek kezd politikai vetülete lenni, a Ripost információi szerint a DK-ban kommunikációs válságstábot állítottak fel a helyzet kezelése érdekében.A bolgár ügyészség vádirata szerint svájci ingatlanokba fektette azt a pénzt Antoaneta Vassileva, amit férje, Cvetan Vaszilev bűncselekménnyel szerzett meg. Ahogy beszámoltunk róla, Gyurcsány Altus Zrt. nevű cége révén üzletelt Vaszilevvel, akit jelenleg közel kétmilliárd euró (majdnem 650 milliárd forint) ellopásával vádolnak. A bolgár férfit az Interpol is körözi, a legmagasabb, Vörös Riasztás fokozaton adtak ki elfogatási parancsot ellene. Az óriási összegnek nyoma veszett, a vád szerint feleségével svájci ingatlanokat, milliárdokba kerülő luxusvillákat vásároltak Zürich és Genf környékén. Férjéhez hasonlóan Antoaneta Vassileva is menekülőre fogta, a Gyurcsány feleségével baráti kapcsolatot ápoló bolgár nő jelenleg is bujkál a bolgár igazságszolgáltatás és az Interpol elől - írja az Origo A nemzetközi körözést a bolgár vádhatóság bocsátotta ki Antoinette Vassilevna ellen, hiszen a lopott pénznek luxusingatlanokba való befektetése pénzmosásnak minősül.A hatóságok azt már kiderítettek, hogy Antoaneta Vassilevanak négy bankszámlája is van Svájcban. A nyomozás során fény derült arra is, hogy egy villa mellett egy, a Genfi-tó partján elhelyezkedő régi arisztokrata család palotáját is megvásárolták. Egyelőre csak a kisebb villát tudták lefoglalni a hatóságok, mintegy hétmilliárd forint értékben, amiben további hétszázmillió forint értékben vettek zár alá festményeket és bútorokat.Antoinette Vassilevna nem aprózta el, szerette a luxust, akárcsak a zsidóktól lopott rózsadombi villába beleszületett Dobrev Klára - emelte ki a Ripost. A volt magyar miniszterelnök feleségével jó kapcsolatot ápoló nőtőlfoglaltak le a bűnüldöző hatóságok Szófiában. A Ripost szerint a pénz egyértelműen annak a bolgár banknak a kifosztásából származik, ahonnan 600 milliárd forint értékű készpénz tűnt el. Annak kapcsán, hogy nyoma veszett a Cvetan Vaszilev, a bank többségi tulajdonosa által összeállított VIP-listának, amelyen azoknak a politikusoknak a nevét tartotta nyilván, akik soha vissza nem fizetendő hitelekben részesültek, a Ripost azt írta, hogynem zárható ki, hogy a Gyurcsány-házaspár neve is szerepelt.Ezt azzal indokolták, hogy "cégük, az Altus Zrt. révén üzlettársai voltak a bankrabló bankárnak".