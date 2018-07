Koncz Gábor: addig élek, amíg játszhatok

Addig élek, amíg dolgozhatok, színpadon lehetek és játszhatok - hangsúlyozta a nyolcvanéves Koncz Gábor színész, rendező az M5 kulturális csatorna vasárnapi adásában.



A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész nemrég ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Ebből az alkalomból szülőfalujában, Mezőkeresztesen a művészt ábrázoló, nagyméretű szobrot avattak.



A szoborállítással kapcsolatban Koncz Gábor az M5 kulturális csatorna adásában hangoztatta: nincs nagyobb boldogság annál, mint amikor az ember láthatja azt az elismerést, amelyért egy életen keresztül dolgozott.



Pályafutást felidézve elmondta, hogy olyan nagy formátumú hősöket alakított mint Bánk Bán, Rákóczi vagy IV. Béla, közel 500 szerepet, 300 filmszerepet játszott.



Elmondta, hogy gyerekkora és szülőfaluja, a gyökerei meghatározóak voltak a számára. "A 18 éves korom előtti időszakra építettem ezt a kicsi várat, ami most körülöttem van. Mezőkeresztesen a községháza előtt tizenkét éves koromban rövidnadrágban szavaltam a Nemzeti dalt. Aztán nyolc évvel később, miután lediplomáztam, 20 évig én mondtam a múzeum lépcsőjén a Talpra magyart" - idézte fel a művész.



Elmondta azt is, hogy az életben mindig szüksége van egy belső energiára, ami hatja és viszi előre.



Koncz Gábor Mezőkeresztesen született 1938-ban. Kamaszként leginkább a boksz és a lovaglás vonzotta, a színészet iránt a mezőkövesdi kollégiumba kezdett el érdeklődni.



A közönség Bácskai Lauró István Gyula vitéz télen nyáron című groteszk komédiája főhőseként ismerte meg. Az 1960-as és 1980-as évek között számos filmszerepet alakított, játszott a Dunai hajós, a Fekete gyémántok és A távolsági történet című alkotásokban.



A Bors című televíziós kalandfilmsorozatban a csendőrtisztet formálta, míg a Csongor és Tünde tévéjátékban Balgát alakította, de állandó szereplője volt a Bujtor István fémjelezte Ötvös Csöpi-filmeknek is.



Színházi színészként is jelentős: tagja volt a Vígszínháznak és Madách Színháznak. A Budapesti Játékszínben rendezőként is bemutatkozott. 2003-tól volt a Tura Ida Színház tagja. Jelenleg az Új Színház tagjaként Wass Albert A funtineli boszorkány című művéből készült darab főszerepét játssza.



Régóta műsoron van Gyorsvonat című önálló előadása, amelyben kedvenc magyar költőitől, íróitól válogat verseket, novellákat és részleteket életszemlélete bemutatására.